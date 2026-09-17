«Турецкий гамбит» с оливье: Как не доесться до больницы в Новый год при all Inclusive

Новогодний отдых в отеле all Inclusive с оливье, десятками других блюд и неограниченным алкоголем может закончиться обострением панкреатита, гастрита или язвенной болезни. Чтобы праздник не продолжился в местной больнице, лучше заранее оформить страховку и отказаться от идеи попробовать весь шведский стол, рассказала Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так медик прокомментировала планы турецких отельеров добавить в новогоднее меню привычные российским туристам оливье, мясные и рыбные блюда, выпечку и десерты. По словам Чернышовой, сочетание традиционного праздничного застолья с возможностями системы «всё включено» создаёт серьёзный соблазн переесть.

Единственный практический способ избежать неприятных последствий для здоровья — это заранее определиться с выбором блюд. Нужно чётко поставить себе цель: мы не пробуем всё подряд, у нас нет задачи не оставить без внимания ни одно блюдо. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Терапевт советует сначала осмотреть всё меню и выбрать лишь три-четыре позиции — самые любимые или, наоборот, незнакомые. Отказываться от новогодней классики при этом необязательно.

«Кто мешает нам ограничиться одной ложкой салата, если он так важен?» — отметила собеседница Life.ru.

Отдельная опасность all Inclusive — алкоголь в сочетании с обильной едой. Чернышова рекомендует пить между тостами обычную воду и как можно меньше времени проводить непосредственно за столом: вставать, гулять, танцевать и общаться.

«Это не значит, что мы должны съедать по тарелке каждого салата, чтобы почувствовать себя как дома. Иначе, действительно, после Нового года вы будете лежать в местной больнице с обострённым панкреатитом, язвой, гастритом и прочими прелестями. Я также настоятельно рекомендую оформить страховку», — предупредила врач.

По её словам, оптимальный вариант — оставить оливье в меню именно как часть праздничного ритуала, а основную еду выбирать более осознанно.

«Ограничьтесь ложечкой оливье для создания новогодней атмосферы, а в остальном выбирайте менее калорийные, более экзотические или необычные блюда. Больше двигайтесь и пейте простую воду в промежутках между тостами», — резюмировала Чернышова.

Ранее Life.ru рассказывал, почему многодневный новогодний салатно-алкогольный марафон может ударить по самочувствию и гормональному фону. Врачи советовали соблюдать умеренность и не превращать праздничное застолье в несколько суток непрерывного переедания.