Без оливье не зовите! Россияне вынуждают турецкие отели изменить новогоднее меню

Наличие оливье на праздничном столе стало одним из критериев выбора отеля в Турции у российских туристов на Новый год. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель турсектора Аланьи Аслан Мустафа Кылдонер.

По его словам, отдыхающие из России обращают особое внимание на меню гостиниц и предпочитают варианты, где 31 декабря предложат привычные для них дома праздничные блюда. Владельцы гостиниц намерены внести их в новогоднее меню.

«Турецкие отели позаботятся о том, чтобы в новогоднем меню были блюда русской кухни. Если говорить о праздничном столе, то россияне обычно ждут оливье, мясные и рыбные блюда, выпечку и десерты», — рассказал Кылдонер.

Представитель турсектора добавил, что в Турции уже хорошо знают гастрономические предпочтения российских гостей. В новогоднюю ночь они, как правило, ждут именно праздничного меню, а не стандартного набора блюд.

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