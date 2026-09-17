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Опубликовано 17 сентября, 08:38

Без оливье не зовите! Россияне вынуждают турецкие отели изменить новогоднее меню

Россияне выбирают отели в Турции по наличию оливье на Новый год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Наличие оливье на праздничном столе стало одним из критериев выбора отеля в Турции у российских туристов на Новый год. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель турсектора Аланьи Аслан Мустафа Кылдонер.

По его словам, отдыхающие из России обращают особое внимание на меню гостиниц и предпочитают варианты, где 31 декабря предложат привычные для них дома праздничные блюда. Владельцы гостиниц намерены внести их в новогоднее меню.

«Турецкие отели позаботятся о том, чтобы в новогоднем меню были блюда русской кухни. Если говорить о праздничном столе, то россияне обычно ждут оливье, мясные и рыбные блюда, выпечку и десерты», — рассказал Кылдонер.

Представитель турсектора добавил, что в Турции уже хорошо знают гастрономические предпочтения российских гостей. В новогоднюю ночь они, как правило, ждут именно праздничного меню, а не стандартного набора блюд.

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Наталья Афонина
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