Британские СМИ советуют приготовить оливье с каперсами и арахисовым маслом, россияне — в шоке

Британская газета The Guardian случайно подтвердила давний стереотип о «необычных» кулинарных предпочтениях жителей Туманного альбиона. Издание опубликовало рецепт оливье. Однако список ингридиентов, мягко сказать, отличается от традиционного.

Так, помимо привычных картофеля, моркови, горошка, маринованных огурцов, варёных яиц и майонеза в «русский салат» предлагают добавить каперсы, репу и стручковую фасоль, а вместо колбасы или мяса — испольщовать ветчину, язык или курицу. Традиционная заправка также не угодила британцам — в неё советуют добавить арахисовое масло.

Кулинарные предпочтения англичан шокировали россиян. В социальных сетях их интерпритацию оливье называют извращением и издевательством над едой.

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