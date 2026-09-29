«Сайты вакансий — не единственный путь»: Методолог раскрыла, как найти работу в 2026 году

В 2026 году россиянам при поиске работы важно не ограничиваться только специализированными сайтами с вакансиями, поскольку рынок труда трансформируется, а работодатели всё чаще оценивают способность соискателей осваивать новые навыки. Методолог корпоративного обучения Наталья Кундера в беседе с газетой «Известия» пояснила, что традиционная модель найма, основанная на сопоставлении опыта с требованиями, уступает место оценке обучаемости кандидата.

По данным Всемирного экономического форума, к 2030 году примерно 39% нынешних компетенций работников изменятся или устареют, что делает адаптивность ключевым критерием отбора. Эксперт подчеркнула, что сайты вакансий не стоит исключать из стратегии поиска, но они не должны быть единственным каналом. Из-за массового использования искусственного интеллекта как соискателями, так и рекрутерами, на одну позицию поступает множество похожих резюме, и подбор по ключевым словам теряет эффективность.

Специалистам важнее демонстрировать реальные подтверждения компетенций: указывать в резюме профессиональную динамику и недавно освоенные навыки, а также формировать портфолио с разбором реальных задач, показывая не только итог, но и процесс работы.

Навык использования ИИ становится базовым, однако работодателям важен не сам факт знакомства с нейросетями, а умение применять их для решения конкретных бизнес-задач. Кундера предостерегла от полной делегации работы искусственному интеллекту: профессионал должен понимать задачу, грамотно формулировать запросы, проверять результаты и находить ошибки.

Кроме того, экспертом рекомендовано активно использовать профессиональные связи — коллег, отраслевые сообщества и мероприятия, четко формулируя при обращении свои интересы и специализацию, а также делать свою работу заметной через публикации разборов кейсов и результатов проектов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские соискатели начали делать несколько резюме для обхода ИИ-фильтров. Если алгоритм сразу отсеет одну версию, другая может добраться до живого рекрутера. Иногда кандидаты создают для этого даже несколько аккаунтов и меняют имена.