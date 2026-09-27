Не спешите ставить крест: Что на самом деле значит фраза «мы вам перезвоним» после собеседования

Фраза «мы вам перезвоним» после собеседования далеко не всегда означает, что кандидату решили отказать. Работодателю нередко действительно требуется время для выбора сотрудника, рассказала «Ленте.ру» директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Даже после удачного собеседования компания может взять паузу, поскольку впереди остаются встречи с другими претендентами. Кроме того, решение зачастую зависит не только от HR-специалиста: кандидатуру необходимо обсудить с руководителем, сопоставить опыт нескольких соискателей или согласовать условия найма и бюджет.

Поэтому Шульженко советует не искать скрытый смысл в обещании связаться позднее. В конце встречи можно прямо спросить, когда ждать решения. Такой вопрос не выглядит навязчивым и одновременно показывает заинтересованность человека в вакансии.

Если обозначенный работодателем срок уже прошёл, допустимо самостоятельно уточнить статус. При этом ежедневно напоминать о себе не стоит — обычно достаточно одного корректного сообщения, чтобы понять, продолжается ли отбор.

Эксперт также рекомендует не прекращать поиск работы до получения конкретного предложения. Пока работодатель не сделал оффер и стороны не согласовали условия, имеет смысл продолжать откликаться на другие вакансии.

«Фразу "мы вам перезвоним" лучше воспринимать буквально, не выискивая в ответе двойного смысла — компания просто ещё не готова дать окончательный ответ», — заключила Шульженко.

Ранее HR-эксперт рассказала, как правильно обсуждать зарплату на собеседовании. Соискателям посоветовали заранее определить минимальный, комфортный и желаемый уровень дохода и не демонстрировать неуверенность во время переговоров.