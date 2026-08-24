«Уважение к себе и собеседнику»: Как добиться успеха на переговорах о зарплате

Неуверенность при обсуждении зарплаты может снизить предложение работодателя ещё до начала переговоров, рассказала HR-специалист Ольга Новгородова. По её словам, соискателям лучше отказаться от фраз «наверное», «давайте подумаем» и других формулировок, которые показывают сомнения в собственной стоимости.

«Убирайте эти сомнения. Это уважение и к себе, и к собеседнику», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ещё одна ошибка — называть желаемую зарплату верхней границей диапазона. Если кандидат хочет получать 100 тысяч рублей, но озвучивает вилку от 80 до 100 тысяч, работодатель с большой вероятностью ориентируется именно на нижнюю цифру. Лучше обозначать минимум, ниже которого соискатель не готов опускаться, и не начинать сразу оправдываться.

Перед собеседованием стоит изучить рынок и определить для себя три уровня дохода: минимальный, комфортный и желаемый. При этом запрос должен соответствовать опыту, навыкам и реальной стоимости специалиста на рынке, отметила эксперт.

Ранее HR-эксперт призвал зумеров не завышать зарплатные ожидания. По его словам, затянувшийся поиск работы может говорить о том, что запрос кандидата не соответствует его навыкам и реальной стоимости на рынке.