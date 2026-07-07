Россиян предупредили о скрытых причинах отказа при приёме на работу

Соискатель может не получить ответ на резюме не только из-за опыта или навыков. Иногда причина отказа скрыта в требованиях, которые работодатель не указывает в вакансии напрямую, рассказала HR-аналитик Галина Бобкова. К примеру, в объявлении могут отсутствовать критерии по полу, возрасту или другим параметрам.

Формально их не прописывают, но при отборе кандидатов такие ожидания всё равно могут учитываться. Если человек не подходит под эти негласные требования, его резюме просто отправляют в отказ, а сам соискатель так и не понимает, почему не прошёл первичный фильтр.

Работодатели не всегда могут подробно расписать все критерии в вакансии. Слишком длинное объявление отпугивает кандидатов, особенно тех, кто быстро просматривает предложения о работе, подчеркнула собеседница kp.ru.