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7 июля, 11:37

Россиян предупредили о скрытых причинах отказа при приёме на работу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Соискатель может не получить ответ на резюме не только из-за опыта или навыков. Иногда причина отказа скрыта в требованиях, которые работодатель не указывает в вакансии напрямую, рассказала HR-аналитик Галина Бобкова. К примеру, в объявлении могут отсутствовать критерии по полу, возрасту или другим параметрам.

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Формально их не прописывают, но при отборе кандидатов такие ожидания всё равно могут учитываться. Если человек не подходит под эти негласные требования, его резюме просто отправляют в отказ, а сам соискатель так и не понимает, почему не прошёл первичный фильтр.

Работодатели не всегда могут подробно расписать все критерии в вакансии. Слишком длинное объявление отпугивает кандидатов, особенно тех, кто быстро просматривает предложения о работе, подчеркнула собеседница kp.ru.

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