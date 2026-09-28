Россияне начали делать несколько резюме для обхода ИИ-фильтров

Российские соискатели начали создавать несколько вариантов одного резюме, чтобы повысить шансы пройти автоматический отбор работодателей. В анкетах меняют названия должностей, формулировки опыта и ключевые слова, под которые настроены ИИ-фильтры. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Логика проста: если алгоритм сразу отсеет одну версию, другая может добраться до живого рекрутера. Иногда кандидаты создают для этого даже несколько аккаунтов и меняют имена. В соцсетях описывают случай, когда соискатель отправил одному работодателю три варианта резюме. Первое якобы отсеяли почти сразу, со вторым кандидат дошёл до тестового задания, а третья версия привела его на собеседование.

Позднее мужчине сообщили, что вакансию отдали другому претенденту. Однако, по его словам, выяснилось, что этим «другим кандидатом» оказался он сам — только с другого аккаунта и с иначе составленным резюме.

Подобные эксперименты показывают слабое место автоматического отбора: результат может зависеть не только от опыта человека, но и от того, насколько удачно его навыки сформулированы для алгоритма.

При этом использование разных имён и недостоверных сведений уже выходит за рамки обычной адаптации резюме под вакансию. Работодатели могут расценить такие действия как обман, даже если профессиональный опыт кандидата остаётся тем же.

Ранее Life.ru рассказывал об эксперименте программиста, который составил десять разных резюме для проверки автоматических фильтров. Одну из анкет он заполнил инструкцией по приготовлению пельменей, однако благодаря структуре и ключевым словам она прошла ATS-фильтр, после чего автора пригласили на собеседование.