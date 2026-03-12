Программист описал в резюме сочный рецепт пельменей и его позвали на собеседование

Русскоязычный IT-специалист провёл эксперимент и выяснил, что автоматические системы отбора кандидатов могут пропустить резюме даже с рецептом пельменей, если правильно подобрать ключевые слова. О своём опыте он рассказал в соцсети Threads (принадлежит компании Meta Platforms*).

Вместо описания профессионального опыта мужчина составил документ с рецептом «Брестских подушечек», адаптировав текст под алгоритмы рекрутинговых платформ. В резюме подробно описывалось, как варить пельмени, солить воду и доставать их из кастрюли. При этом структура была выстроена так, чтобы соответствовать типичным требованиям автоматизированных фильтров.

«Зачем я написал про пельмени? Так как я менеджер по стратегии и росту, в мою зону ответственности входит, в том числе, эффективный найм для компании. Встал вопрос о качестве лидов и бюджете на всем известном джоб-сайте. Ну и чисто ради интереса сделал тест с позиции соискателя с 10 разными резюме, среди которых было резюме пельменей, заточенное под ATS и ИИ-агентов», — написал он.

Неожиданно для автора система распознала документ как подходящий для вакансии фронтенд-разработчика и отправила приглашение на собеседование. На интервью рекрутер начал обсуждать профессиональный опыт, и лишь спустя время заметил, что в резюме вместо реальных достижений описан кулинарный процесс, а 20-летний «стаж» указан в шутку.

В итоге стороны посмеялись и сошлись во мнении, что алгоритмы фильтрации несовершенны. Автор эксперимента признался, что ему даже были готовы предложить оффер, но его специализация не совпадала с вакансией. Он резюмировал, что лично убедился в неэффективности автоматического отбора.

