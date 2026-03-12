Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 13:16

Программист описал в резюме сочный рецепт пельменей и его позвали на собеседование

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /New Africa

Русскоязычный IT-специалист провёл эксперимент и выяснил, что автоматические системы отбора кандидатов могут пропустить резюме даже с рецептом пельменей, если правильно подобрать ключевые слова. О своём опыте он рассказал в соцсети Threads (принадлежит компании Meta Platforms*).

Вместо описания профессионального опыта мужчина составил документ с рецептом «Брестских подушечек», адаптировав текст под алгоритмы рекрутинговых платформ. В резюме подробно описывалось, как варить пельмени, солить воду и доставать их из кастрюли. При этом структура была выстроена так, чтобы соответствовать типичным требованиям автоматизированных фильтров.

«Зачем я написал про пельмени? Так как я менеджер по стратегии и росту, в мою зону ответственности входит, в том числе, эффективный найм для компании. Встал вопрос о качестве лидов и бюджете на всем известном джоб-сайте. Ну и чисто ради интереса сделал тест с позиции соискателя с 10 разными резюме, среди которых было резюме пельменей, заточенное под ATS и ИИ-агентов», — написал он.

Неожиданно для автора система распознала документ как подходящий для вакансии фронтенд-разработчика и отправила приглашение на собеседование. На интервью рекрутер начал обсуждать профессиональный опыт, и лишь спустя время заметил, что в резюме вместо реальных достижений описан кулинарный процесс, а 20-летний «стаж» указан в шутку.

В итоге стороны посмеялись и сошлись во мнении, что алгоритмы фильтрации несовершенны. Автор эксперимента признался, что ему даже были готовы предложить оффер, но его специализация не совпадала с вакансией. Он резюмировал, что лично убедился в неэффективности автоматического отбора.

Эксперт назвала пять скрытых причин, почему опытных специалистов не берут на работу
Эксперт назвала пять скрытых причин, почему опытных специалистов не берут на работу

Ранее сообщалось, что жительница Китая уволилась с должности топ-менеджера и уехала жить на необитаемый остров в океане, чтобы спастись от выгорания. Юэ Ли около 20 лет проработала в крупной строительной компании в Пекине. Она получала высокую зарплату, но нагрузка была колоссальной. Чтобы кардинально изменить жизнь, женщина приняла неожиданное решение: она устроилась инспектором по качеству на базу по откорму рыбы

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar