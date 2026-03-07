Эксперт назвала пять скрытых причин, почему опытных специалистов не берут на работу

Растущая сложность поиска работы связана не столько с профессиональными навыками, сколько с тем, как кандидат презентует себя рынку. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталия Иванова, основатель edtech-платформы Defin и онлайн-помощника по поиску работы AIMIKA. Она выделила пять ключевых факторов, которые мешают соискателям получать офферы.

Первый фактор: кандидат не умеет объяснить свою пользу.

В 80% резюме люди просто перечисляют обязанности («вёл документы», «делал отчёты»), вместо того чтобы показать результаты. Эксперт советует добавить 2-3 конкретных достижения: что ускорилось, выросло или сократилось благодаря специалисту.

Второй фактор: потеря навыков коммуникации.

Годы удалённой работы приучили людей к односложным ответам и отсутствию инициативы. На собеседовании это создаёт ощущение, что кандидат плохо ориентируется в своём опыте, даже если он профессионал. Решение — тренировать структурированные ответы и заранее готовить кейсы.

Третий фактор: непонимание скорости бизнеса.

Если человек отвечает на сообщения рекрутера сутки и затягивает с обратной связью, он автоматически попадает в «медленный пул». Компании боятся нанимать таких сотрудников, предпочитая более быстрых и адаптивных, даже с меньшим опытом.

Четвёртый фактор: «старая версия себя».

Работодатели смотрят, насколько актуальны навыки. Если в резюме нет упоминаний об ИИ, автоматизации, аналитике — кандидат кажется остановившимся в развитии. Важно регулярно обновлять резюме новыми проектами и курсами.

Пятый фактор: неверный подход к поиску.

Многие ищут работу «по мечте» и игнорируют промежуточные варианты. Эксперт советует присмотреться к компаниям, близким к идеалу, чтобы войти туда и вырасти внутри, нарастив нужные компетенции.

Ранее наставник по бизнесу объяснила, почему женщины ищут в работе призвание, а мужчины — статус. И почему работа должна давать эмоциональную стабильность и достойный уровень жизни. Проблемы начинаются, когда человек соревнуется с другими и мерит себя чужой линейкой — это путь к выгоранию. При найме пол не имеет значения, важен только профессионализм.