Наставник по бизнесу объяснила, почему женщины ищут в работе призвание, а мужчины — статус

Мужчины и женщины по-разному подходят к выбору работы из-за глубинных социальных установок, уверена наставник по бизнесу Лиана Давидян. По её словам, женщинам до сих пор приходится доказывать свою состоятельность, а работа становится для них смыслом и способом самореализации.

Мужчина же с детства воспринимается как добытчик, карьера служит для него социальным лифтом. Хотя эти стереотипы постепенно уходят, инерция сознания сохраняется. Однако противопоставлять карьеру и призвание неверно, ведь профессиональный рост обеспечивает развитие таланта, удовлетворение от дела и адекватную самооценку.

Эксперт подчеркнула, что работа должна давать эмоциональную стабильность и достойный уровень жизни. Проблемы начинаются, когда человек соревнуется с другими и мерит себя чужой линейкой — это путь к выгоранию. При найме пол не имеет значения, важен только профессионализм.

«Профессия — это не площадка для доказательства гендерных стереотипов. И чем быстрее общество перестанет оглядываться на то, «кому что положено», тем здоровее станет сама атмосфера на рабочем месте», — заключила собеседница радио Sputnik.