Названы самые востребованные навыки работников в 2026 году

Рутинную работу всё чаще выполняют технологии, но это не снижает значимость человеческого фактора, а, напротив, повышает ценность сотрудников с развитым критическим мышлением и способностью быстро учиться, уверена HR-директор логистического оператора Ирина Пак.

«Теперь ценность сотрудника определяется не только его профессиональными знаниями и опытом, но и тем, насколько он способен учиться новому, эффективно использовать технологии и при этом здраво оценивать результаты их применения», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Так, цифровые навыки необходимы во всех сферах: в логистике системы на базе ИИ помогают отслеживать грузы и оптимизировать маршруты, а офисные работники благодаря автоматизации освобождаются от рутины и сосредотачиваются на стратегии. Те, кто умеет работать с такими платформами, принимают решения быстрее и допускают меньше ошибок.

Критическое мышление и умение сочетать профессиональный опыт с новыми инструментами становятся главными конкурентными преимуществами в 2026 году. Полностью полагаться на технологии нельзя — без человеческой оценки результатов даже самые продвинутые системы не принесут пользы. Рынок труда уже изменился под влиянием автоматизации и эта тенденция будет только усиливаться, подчеркнула эксперт.