Названы самые востребованные навыки работников в 2026 году
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Рутинную работу всё чаще выполняют технологии, но это не снижает значимость человеческого фактора, а, напротив, повышает ценность сотрудников с развитым критическим мышлением и способностью быстро учиться, уверена HR-директор логистического оператора Ирина Пак.
«Теперь ценность сотрудника определяется не только его профессиональными знаниями и опытом, но и тем, насколько он способен учиться новому, эффективно использовать технологии и при этом здраво оценивать результаты их применения», — отметила она в интервью радио Sputnik.
Так, цифровые навыки необходимы во всех сферах: в логистике системы на базе ИИ помогают отслеживать грузы и оптимизировать маршруты, а офисные работники благодаря автоматизации освобождаются от рутины и сосредотачиваются на стратегии. Те, кто умеет работать с такими платформами, принимают решения быстрее и допускают меньше ошибок.
Критическое мышление и умение сочетать профессиональный опыт с новыми инструментами становятся главными конкурентными преимуществами в 2026 году. Полностью полагаться на технологии нельзя — без человеческой оценки результатов даже самые продвинутые системы не принесут пользы. Рынок труда уже изменился под влиянием автоматизации и эта тенденция будет только усиливаться, подчеркнула эксперт.
Ранее психолог назвала 5 профессий, представители которых редко ходят «налево». Кроме того, названы рабочие профессии с зарплатой в районе 300 тысяч рублей.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.