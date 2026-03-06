Юрист напомнил, что работу в праздники в марте должны оплачивать в двойном размере

Работа в праздничные дни с 7 по 9 марта, приуроченные к Международному женскому дню, должна оплачиваться в двойном размере. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

«По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере», — сказал он.

Кузнецов уточнил, что сотрудник по своему желанию может согласиться на обычную оплату вместо двойной, но решение о таком выборе принимает только сам работник. Работодатель не вправе навязывать одинарную оплату.

Ранее сообщалось, что для многих россиянок 8 Марта мало отличается от обычного выходного. Почти половина женщин в этот день занимается домашними делами, а каждая десятая продолжает работать.