Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 07:39

Юрист напомнил, что работу в праздники в марте должны оплачивать в двойном размере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Работа в праздничные дни с 7 по 9 марта, приуроченные к Международному женскому дню, должна оплачиваться в двойном размере. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.

«По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере», — сказал он.

Кузнецов уточнил, что сотрудник по своему желанию может согласиться на обычную оплату вместо двойной, но решение о таком выборе принимает только сам работник. Работодатель не вправе навязывать одинарную оплату.

7 фраз, которые мужчине нельзя говорить женщине 8 Марта, если не хотите испортить праздник
7 фраз, которые мужчине нельзя говорить женщине 8 Марта, если не хотите испортить праздник

Ранее сообщалось, что для многих россиянок 8 Марта мало отличается от обычного выходного. Почти половина женщин в этот день занимается домашними делами, а каждая десятая продолжает работать.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • 8 марта
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar