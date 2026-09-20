Паспорт, карта и код из СМС: HR-эксперт назвала опасные просьбы «работодателей»

Запрос паспортных данных ещё до заключения трудового договора может быть признаком мошеннической схемы при поиске работы. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, работодатель действительно вправе запросить у нового сотрудника паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и ряд других документов. Однако статья 65 ТК РФ предусматривает их предоставление уже при заключении трудового договора, а на этапе отбора обычно достаточно резюме, портфолио и сведений о профессиональных качествах кандидата.

Исключением может стать финальная проверка службой безопасности компании. В этом случае соискателю, как отметила Лоикова, стоит внимательно изучить условия передачи информации и подписать согласие на обработку персональных данных.

Особенно насторожить должны попытки получить реквизиты банковской карты. Эксперт подчеркнула, что такие сведения нужны работодателю только после оформления сотрудника. Также потенциальный наниматель не должен требовать информацию о политических взглядах, вероисповедании, беременности и других обстоятельствах, не связанных с профессиональными качествами человека.

Ещё один тревожный сигнал — спешка. Мошенники могут давить на кандидата и требовать срочно прислать документы, чтобы у него не осталось времени проверить компанию. Лоикова советует изучить официальный сайт работодателя и отзывы о нём, а подозрительно высокую зарплату при минимальных требованиях воспринимать как повод для дополнительной проверки.

Отправлять коды из СМС представителям работодателя нельзя ни на одном этапе собеседования. По словам эксперта, подобные запросы исходят от злоумышленников.

Ранее Life.ru предупреждал, что мошенники стали похищать паспортные данные россиян через фальшивые вакансии. Злоумышленники могут просить прислать сканы паспорта, СНИЛС и ИНН через фишинговые анкеты или мессенджеры, а полученную информацию использовать для оформления кредитов, электронных кошельков и фирм-однодневок.