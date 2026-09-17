Россиян предупредили о краже паспортных данных через фальшивые вакансии

Кредиты на ваше имя, фирмы-однодневки и проблемы с налоговой — так может закончиться отклик на заманчивую вакансию. Мошенничество с фальшивыми объявлениями о работе стало одной из самых распространённых схем хищения персональных данных. Об этом предупредил технический директор Сергей Щербаков в беседе с «Газетой.ru».

Злоумышленники размещают объявления о массовых специальностях: курьеры, водители, сборщики заказов. Указывают конкретную компанию, зарплату на уровне рынка или чуть выше. После отклика с соискателем связывается «менеджер» и проводит собеседование. Если кандидат осторожен — общение прекращают. Если соглашается на условия — переходят к главному.

«Соискателю предлагают заполнить анкету или отправить сканы паспорта, ИНН, СНИЛС. Вариантов несколько: фишинговый сайт, отправка фото в мессенджер или установка вредоносного приложения», — рассказывает Щербаков. Особенно опасна просьба прислать селфи с паспортом.

Такие фото, по словам специалиста, используют для верификации в МФО, оформления кредитов, регистрации электронных кошельков и создания фирм-однодневок. После получения данных мошенники исчезают: телефон не отвечает, вакансия удаляется.

Распознать фальшивую вакансию можно по нескольким признакам: нет названия компании или указан только телефон, просят выслать паспортные данные до встречи, зарплата выше рыночной, всё общение идёт только в мессенджере.

«Никогда не отправляйте сканы документов через мессенджеры или почту, проверяйте компанию по ЕГРЮЛ, звоните по официальному телефону, требуйте встречи в офисе», — советует Щербаков.

Если данные уже отправлены, нужно обратиться в полицию, поставить в известность кредитные бюро, заменить паспорт и сменить номера телефонов. По словам эксперта, мошенники эксплуатируют желание быстро найти работу. Единственная стратегия — рассматривать любую вакансию, где требуют личные данные до трудоустройства, как потенциальную угрозу.

А ранее в МВД РФ предупредили о мошенниках, собирающих фото объектов для диверсий. Злоумышленники знакомятся с потенциальной жертвой в мессенджере, а затем предлагают хорошо оплачиваемую работу. В качестве предлога могут использовать съёмку для туристического проекта.