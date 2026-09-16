«Помоги детям с онкологией!» Мошенники используют доброту россиян для кражи денег

Злоумышленники начали рассылать россиянам в мессенджерах сообщения с просьбой проголосовать за рисунки несуществующих детей с онкологией, чтобы украсть деньги и доступ к банковским счетам. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что для участия в таком голосовании жертву просят скачать APK-файл на Android, который на самом деле является вредоносной программой.

Мошенники используют эмоциональный триггер, рассылая сообщения с призывом «помочь детям выиграть грант на лечение», и маскируются под известные сервисы, банки и компании. После установки файла злоумышленники получают полный доступ к телефону жертвы, включая коды из СМС и данные банковских карт. Эксперт подчеркнул, что это не приложение для голосования, а инструмент для хищения средств, и призвал помогать детям только через официальные сайты проверенных благотворительных фондов.

Щербаченко также отметил, что не стоит скачивать приложения из неизвестных источников, а следует использовать исключительно официальные магазины приложений. Установка ПО сторонних разработчиков через APK-файлы обходит встроенные системы безопасности операционной системы и делает устройство уязвимым для взлома. Даже если сообщение пришло от знакомого, ссылка может быть результатом компрометации его аккаунта.

А ранее россиян предупредили о схеме обмана мошенников с помощью в оформлении соцконтрактов. В Госдуме отметили, что в интернете и социальных сетях встречаются предложения подготовить бизнес-план для соцконтракта за 5–6 тысяч рублей.