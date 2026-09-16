Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 11:13

«Помоги детям с онкологией!» Мошенники используют доброту россиян для кражи денег

Эксперт Щербаченко: Мошенники крадут деньги через фейковые голосования за детей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Злоумышленники начали рассылать россиянам в мессенджерах сообщения с просьбой проголосовать за рисунки несуществующих детей с онкологией, чтобы украсть деньги и доступ к банковским счетам. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что для участия в таком голосовании жертву просят скачать APK-файл на Android, который на самом деле является вредоносной программой.

Мошенники используют эмоциональный триггер, рассылая сообщения с призывом «помочь детям выиграть грант на лечение», и маскируются под известные сервисы, банки и компании. После установки файла злоумышленники получают полный доступ к телефону жертвы, включая коды из СМС и данные банковских карт. Эксперт подчеркнул, что это не приложение для голосования, а инструмент для хищения средств, и призвал помогать детям только через официальные сайты проверенных благотворительных фондов.

Щербаченко также отметил, что не стоит скачивать приложения из неизвестных источников, а следует использовать исключительно официальные магазины приложений. Установка ПО сторонних разработчиков через APK-файлы обходит встроенные системы безопасности операционной системы и делает устройство уязвимым для взлома. Даже если сообщение пришло от знакомого, ссылка может быть результатом компрометации его аккаунта.

«Цифровая грамотность» не спасает: Каждый пятый пострадавший от аферистов — зумер
«Цифровая грамотность» не спасает: Каждый пятый пострадавший от аферистов — зумер

А ранее россиян предупредили о схеме обмана мошенников с помощью в оформлении соцконтрактов. В Госдуме отметили, что в интернете и социальных сетях встречаются предложения подготовить бизнес-план для соцконтракта за 5–6 тысяч рублей.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar