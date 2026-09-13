«5 тысяч за шаблон из интернета»: Как мошенники обманывают россиян с соцконтрактами

Объявления о помощи с оформлением социальных контрактов за несколько тысяч рублей могут оказаться схемой обмана. Мошенники предлагают бизнес-планы «под ключ», обещают гарантированное одобрение заявки и берут деньги за услуги, которые не дают результата, рассказал Life.ru депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, в интернете и социальных сетях встречаются предложения подготовить бизнес-план для соцконтракта за 5–6 тысяч рублей. Авторы таких объявлений обещают «полную юридическую чистоту», оплату только после результата и помощь с одобрением в государственных органах.

Граждане платят деньги, а в лучшем случае получают шаблонный план из интернета — соцзащита его не принимает. В худшем — «помощники» исчезают после предоплаты. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Депутат отметил, что проблема особенно актуальна из-за размера самой выплаты. По его словам, в 2026 году по социальному контракту можно получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела и до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

При этом средства выделяются с конкретными условиями. Получатель должен подтвердить целевое расходование денег документами — например, чеками и договорами. При фиктивной отчётности или использовании средств не по назначению могут наступить правовые последствия, включая ответственность по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

«Схема с платными «помощниками» обычно строится по одному принципу. Они обещают гарантированное одобрение, не запрашивают необходимые документы и предлагают заплатить за типовой бизнес-план, который есть в открытом доступе. Чтобы вызвать доверие, такие посредники рассказывают о якобы известных им «подводных камнях» и особых требованиях», — пояснил депутат.

Если комиссия не одобряет заявку, посредник исчезает либо предлагает заплатить ещё и за доработку проекта. В результате человек теряет деньги, а при нарушении правил использования государственной выплаты рискует столкнуться и с юридическими проблемами.

Он напомнил, что оформить статус индивидуального предпринимателя или самозанятого можно бесплатно через ФНС или МФЦ. Посредники не могут повлиять на решение комиссии или ускорить получение выплаты.

«Гарантий одобрения соцконтракта не существует в принципе — решение принимает комиссия, оценивая реальную нуждаемость гражданина и обоснованность бизнес-плана», — заявил депутат.

Чтобы оформить соцконтракт самостоятельно, необходимо собрать документы, подготовить бизнес-план и обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Там можно уточнить требования, действующие в конкретном регионе, и получить консультацию.

По словам Панеша, государственная поддержка предназначена не для красивого оформления документов, а для запуска реального дела. Добросовестные консультанты не обещают стопроцентного результата и не требуют оплату за «гарантию» получения выплаты.

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