От детсада до лагеря: Названы 8 льгот для детей, о которых родители могут не догадываться
Финэксперт Горбачёва: Родителям в России полагаются льготы и выплаты на детей
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Российские семьи могут получать поддержку не только в виде пособий и материнского капитала, государство помогает оплачивать детский сад, питание, кружки, спорт, отдых и другие расходы на детей, рассказала эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Оксана Горбачёва.
По её словам, компенсация за детский сад составляет 20% от средней родительской платы в регионе за первого ребёнка, 50% — за второго и 70% — за третьего и последующих. В ряде регионов отдельные категории семей могут получить компенсацию до 100%.
Ещё одна мера — бесплатное школьное питание. Ученикам 1–4-х классов завтрак или обед предоставляют независимо от дохода семьи, а для детей с ОВЗ и участников СВО такая возможность может сохраняться вплоть до 11-го класса. На внешкольных занятиях можно сэкономить благодаря сертификату на кружки и секции. Его выдают детям от пяти до 17 лет.
Вернуть часть потраченных средств позволяет налоговый вычет за образование и спорт. Для образовательных услуг лимит расходов составляет 110 тысяч рублей в год на ребёнка, а максимальный возврат при ставке НДФЛ 13% — 14,3 тысячи. Для физкультурно-оздоровительных услуг действует лимит 150 тысяч рублей, а вернуть можно до 19,5 тысячи.
Частично или полностью покрыть детский отдых позволяет компенсация за путёвку в лагерь. Размер и механизм зависят от региона и дохода семьи, а для некоторых льготных категорий предусмотрены бесплатные путёвки. Условия получения выплат формируют местные власти.
Молодым людям от 14 до 22 лет доступна «Пушкинская карта» с ежегодным лимитом пять тысяч рублей. Деньги можно тратить на театры, музеи, выставки, концерты и кино. Кроме того, регионы предусматривают выплаты к школе, например, на форму, обувь и канцелярию. Наконец, льготный проезд для школьников действует в большинстве регионов на городском и пригородном транспорте, отметила собеседница kp.ru.
Ранее в 33 регионах России ввели выплаты от 300 тысяч рублей за третьего ребёнка. Эта мера действует отдельно от регионального материнского капитала и других пособий.
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