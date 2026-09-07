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Опубликовано 7 сентября, 10:43

До 1 млн рублей: HR-эксперт напомнила о корпоративных выплатах при рождении ребёнка

HR-эксперт: Работодатель может выплатить до 1 млн рублей при рождении ребёнка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Компании вправе оказывать сотрудникам дополнительную материальную поддержку при пополнении в семье. Такая помощь не заменяет государственные пособия, а выдаётся сверх них, рассказала RT HR-директор Level Group Валентина Романова.

В отличие от обязательных федеральных выплат, корпоративная не гарантирована каждому работнику. Её размер, условия назначения и круг получателей фиксируются во внутренних актах организации — например, в положении о соцпакете или трудовом договоре.

Сумма поддержки может варьироваться: от нескольких тысяч рублей до более весомых компенсаций. Обратиться за деньгами обычно вправе мать, отец, усыновитель или опекун, если это предусмотрено правилами конкретной компании.

Для оформления требуется подать заявление в кадровую службу и приложить свидетельство о рождении либо иной подтверждающий документ. Порядок действий также определяется локальными нормами работодателя.

С 1 января 2026 года изменилось налоговое регулирование таких выплат. Теперь при рождении, усыновлении ребёнка до года или установлении опеки компания может перечислить сотруднику до 1 млн рублей без удержания НДФЛ и страховых взносов.

Если сумма превышает этот порог, налог начисляется пропорционально на часть сверх лимита. При этом миллион — это не обязательный размер выплаты, а лишь максимум, с которого не взимается налог. Конкретную величину определяет работодатель.

Льгота действует при условии, что материальная помощь является разовой и предоставлена в течение первого года после рождения, усыновления или оформления опеки. Государственное пособие при этом сохраняется: с 1 февраля 2026 года оно составляет 28 450,45 рубля.

Неработающим мамам напомнили о выплатах: Что можно получить до и после рождения ребёнка
Неработающим мамам напомнили о выплатах: Что можно получить до и после рождения ребёнка

Ранее Владимир Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребёнка на Дальнем Востоке (до 1 млн рублей на погашение ипотеки), отметив, что это помогает семьям решиться на рождение третьего ребёнка. В ДФО также действуют выплаты на первого (два прожиточных минимума) и второго (региональный маткапитал — 30% от федерального) ребёнка.

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Анастасия Никонорова
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