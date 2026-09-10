В 33 регионах РФ ввели выплаты от 300 тысяч рублей за третьего ребёнка

Единовременные выплаты от 300 тысяч рублей за рождение третьего или последующего ребёнка действуют в 33 российских регионах. Максимальный размер такой поддержки достигает 600 тысяч рублей. Это следует из региональных законов и нормативных актов, сообщает РИА «Новости».

Получить выплату могут молодые семьи, если на момент рождения ребёнка обоим родителям или единственному родителю ещё не исполнилось 36 лет. При этом получатели должны быть зарегистрированы в регионе, который ввёл такую меру поддержки. Выплата действует отдельно от регионального материнского капитала и других пособий.

К началу сентября 2026 года поддержку в размере не менее 300 тысяч рублей установили в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Алтайском крае. Также она действует в Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Севастополе.

Самую крупную выплату установили в Псковской области — 600 тысяч рублей. Изначально её размер составлял 300 тысяч рублей, однако в конце 2025 года региональные власти увеличили сумму вдвое.

В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях молодым семьям при рождении третьего ребёнка выплачивают по 350 тысяч рублей. В Тверской области размер поддержки зависит от числа детей: за третьего предусмотрено 300 тысяч рублей, за четвёртого — 400 тысяч, а за пятого и последующих — 500 тысяч рублей. В Хабаровском крае выплата в 300 тысяч рублей положена при рождении пятого ребёнка.

В регионах, где такой выплаты нет, действуют другие программы поддержки молодых и многодетных семей. Например, в Москве размер помощи составляет десять прожиточных минимумов. В Астраханской области при одновременном рождении или усыновлении трёх и более детей семья может получить по 100 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребёнка в регионах Дальнего Востока. Сейчас федеральная помощь на погашение ипотеки составляет 450 тысяч рублей, а большинство дальневосточных регионов добавляют к ней ещё 550 тысяч. В результате семья может направить на ипотечный кредит до 1 млн рублей. Кроме того, в ДФО при рождении первого ребёнка предусмотрена единовременная выплата в размере двух прожиточных минимумов, а за второго действует региональный материнский капитал в размере 30% от федерального.