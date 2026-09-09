Не просто бумажка: В ГД рассказали, почему не стоит выбрасывать чеки из магазинов и банкоматов

Чек — это не просто бумажка, а документ, подтверждающий покупку в магазине или проведённую через банкомат операцию. Он может понадобиться, если придётся вернуть товар, обратиться по гарантии, предъявить претензию продавцу или при возникновении вопросов к банку. Об этом Life.ru рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

В магазине чек прежде всего подтверждает сам факт покупки. Если товар оказался с недостатком, понадобился возврат или возник спор с продавцом по поводу цены или состава покупки, в чеке уже зафиксированы основные сведения: дата, продавец, наименование товара и его стоимость. Поэтому чеки на дорогие покупки разумно сохранять хотя бы на тот период, пока может понадобиться гарантийное обслуживание или возврат товара.

Полученный чек стоит проверить сразу, не отходя далеко от кассы: совпадает ли итоговая сумма с ценами, по которым человек покупал товары, не пробили ли одну позицию дважды, не появилась ли в чеке покупка, которой не было. Если обнаружится ошибка, её можно решить непосредственно в магазине.

При этом потеря чека не означает, что человек теряет право обратиться к продавцу. Отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа в требованиях потребителя — факт покупки можно подтвердить и другими доказательствами. Но сохранённый чек позволяет не тратить время на их поиск и подтверждение.

Выданный в банкомате чек подтверждает проведённую банковскую операцию. Он может понадобиться, если банкомат выдал не всю сумму, деньги списались со счёта, но наличные не были получены, или возникли разногласия по поводу суммы и проведённой операции. В чеке зафиксированы дата, время, сумма и вид операции — все эти сведения могут пригодиться при разбирательстве с банком. Оставлять такой чек в лотке банкомата или выбрасывать рядом с устройством не стоит. На нём могут быть указаны частично отображённые реквизиты карты и другие сведения о проведённой операции, которыми могут воспользоваться мошенники.

При этом электронный кассовый чек имеет такую же юридическую силу, как бумажный, его можно сохранить в телефоне или другом цифровом сервисе. Для крупных покупок это особенно удобно: подтверждение остаётся доступным в течение всего периода, когда оно может понадобиться.

Правила возврата некоторых покупок из интернет-магазинов изменились уже в сентябре. Нововведения коснутся в том числе технически сложных товаров бытового назначения надлежащего качества — например, смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой техники из установленного правительством перечня технически сложных товаров. Life.ru рассказал, что изменилось для покупателей техники с сентября.