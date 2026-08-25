Новые требования к возврату: В ГД рассказали, что изменится для покупателей техники с сентября

Правила возврата некоторых покупок из интернет-магазинов изменятся уже в сентябре. Нововведения коснутся в том числе технически сложных товаров бытового назначения надлежащего качества — например, смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой техники из установленного правительством перечня технически сложных товаров. Об этом Life.ru рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам депутата, вернуть такую технику можно будет при сохранении её потребительских свойств. Вместе с самим товаром потребуется передать техническую или эксплуатационную документацию, принадлежности и упаковку, если они были получены при покупке.

Появятся и дополнительные требования при возврате денег. Покупателю нужно будет указать номер или другой идентификатор заказа. Если он не сохранился, подойдут номер телефона или электронная почта, которые использовались при покупке. Также понадобятся реквизиты счёта, куда продавец должен перечислить деньги, или данные об ином электронном средстве платежа (в случае если оплата товара осуществлялась с использованием национальных платёжных инструментов). Поэтому письмо с подтверждением заказа или информацию о покупке в личном кабинете лучше не удалять сразу.

При этом новые требования не отменяют основные права покупателя при дистанционной торговле. Привычные сроки возврата интернет-покупок сохраняются: от большинства качественных товаров можно отказаться в любое время до их получения, а после доставки — в течение семи дней. Если продавец при доставке письменно не сообщил, как и в какие сроки можно вернуть покупку, срок увеличивается до трёх месяцев. Но есть исключения. Например, вернуть качественный товар с индивидуальными свойствами, который изготовлен для конкретного человека и может использоваться только им, просто потому, что он передумал, не получится.

При обнаружении недостатков покупатель сохраняет все предусмотренные законом права в отношении товара ненадлежащего качества. Новые требования к возврату качественных интернет-покупок на такие ситуации не распространяются.

«Поэтому после доставки заказа лучше сохранить данные заказа, документы, упаковку и комплектующие хотя бы до того момента, пока не убедитесь, что покупка вам подходит — если товар всё-таки придётся возвращать, всё это избавит вас от лишних споров с продавцом», — заключил парламентарий.

Ранее Life.ru рассказывал, что изменится в сфере ЖКХ с 1 сентября. Если собственники избирают совет многоквартирного дома, протокол собрания должны теперь подписать председатель, секретарь и все выбранные члены совета. Кроме того, акты об услугах по содержанию дома и текущему ремонту станут оформлять в двух экземплярах. Управляющая организация должна передать их председателю совета или его членам, а те — подписать документ либо в течение десяти календарных дней направить мотивированные возражения.