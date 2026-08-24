Подписи и акты под контроль: Что изменится в сфере ЖКХ с 1 сентября

В России управляющие компании начнут оформлять акты выполненных работ по единым правилам с 1 сентября. Одновременно изменятся требования к протоколам общих собраний, на которых собственники выбирают совет многоквартирного дома. Life.ru проанализировал нововведения в сфере ЖКХ.

Изменения закреплены приказами Минстроя России № 276/пр и № 318/пр. Новые нормы должны сделать работу управляющих организаций прозрачнее. Если собственники избирают совет многоквартирного дома, протокол собрания должны теперь подписать председатель, секретарь и все выбранные члены совета. Это позволит подтвердить их согласие и снизить риск появления фиктивных органов управления. Требование распространяется именно на решение об избрании совета МКД. Для остальных вопросов общего собрания такой порядок автоматически не вводится.

Кроме того, акты об услугах по содержанию дома и текущему ремонту станут оформлять в двух экземплярах. Управляющая организация должна передать их председателю совета или его членам, а те — подписать документ либо в течение десяти календарных дней направить мотивированные возражения.

Если акт не вернут в течение 30 календарных дней, он будет считаться оформленным. Подписывать его председатель совета сможет только при наличии соответствующих полномочий от общего собрания. Обязательный порядок касается домов под управлением УК, а также непосредственного управления при соблюдении установленных условий, но не распространяется автоматически на ТСЖ и жилищные кооперативы.

К слову, сами поправки не вводят дополнительных строк в квитанциях и не предусматривают повышения тарифов. Собственникам рекомендуют сверять перечисленные в актах услуги с реально выполненными работами, а в платёжных документах проверять показания счётчиков и объёмы потребления ресурсов.

Ранее сообщалось, что россияне, которые отсутствовали дома больше пяти полных календарных дней подряд, после возвращения могут добиться перерасчёта части коммунальных платежей. Однако отпуск не освобождает от оплаты ЖКХ целиком.