Не платите за пустую квартиру: В Госдуме рассказали, как снизить платёжку после отпуска

Россияне, которые отсутствовали дома больше пяти полных календарных дней подряд, после возвращения могут добиться перерасчёта части коммунальных платежей. Однако отпуск не освобождает от оплаты ЖКХ целиком, предупредил Life.ru депутат Госдумы Александр Якубовский.

Проще всего владельцам квартир со счётчиками воды, электричества или газа. Отдельный перерасчёт им обычно не нужен: если ресурсами во время отъезда никто не пользовался, платить придётся только за фактически зафиксированное приборами потребление.

Если счётчиков нет и коммуналку начисляют по нормативу, одного факта отсутствия недостаточно. Перерасчёт возможен, когда прибор учёта технически невозможно установить и это подтверждено специальным актом. Если собственник просто решил не ставить счётчик, убрать нормативные начисления за отпуск не получится. Такой порядок закреплён в действующих Правилах предоставления коммунальных услуг.

Отдельное исключение действует для вывоза мусора. При отсутствии более пяти полных дней можно потребовать перерасчёт платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами, подтвердив даты отъезда и возвращения. Акт о невозможности установки прибора учёта здесь, разумеется, не требуется.

При этом содержание жилого помещения, взносы на капитальный ремонт, отопление и коммунальные ресурсы на содержание общего имущества из-за отпуска дешевле не станут. Водоотведение можно пересчитать только при наличии оснований для перерасчёта холодной или горячей воды.

«После длительного отпуска имеет смысл не просто оплатить квитанцию автоматически, а посмотреть, из чего она состоит. Где стоят счётчики — платить по фактическому потреблению, а по тем услугам, для которых закон предусматривает перерасчёт, при наличии оснований подать заявление», — объяснил Якубовский.

Подать заявление можно ещё до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. К нему потребуются документы, подтверждающие отсутствие, например билеты или документы из гостиницы или санатория. При расчёте учитываются только полные календарные дни — день отъезда и день возвращения не засчитываются.