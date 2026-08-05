Начали приходить новые квитанции ЖКХ. Что в них не так Оглавление Какие строки появились в квитанциях ЖКХ с 1 августа 2026 года Как изменится стоимость услуг ЖКХ с 1 августа 2026 года С начала августа жильцам стали приходить новые квитанции на оплату коммунальных услуг. Чем они отличаются от старых и на что обратить внимание, чтобы не переплатить? 5 августа, 09:36 Жильцам стали приходить обновлённые квитанции ЖКХ. Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Какие строки появились в квитанциях ЖКХ с 1 августа 2026 года

С 1 августа в квитанциях ЖКХ появились новые графы. Строку «Содержание и ремонт жилого помещения» разделили на две. Теперь стало две графы: «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт».

— Всё это повышает прозрачность платежей. Жильцы сразу могут увидеть, сколько денег они заплатили за уборку и освещение подъездов, а сколько ушло на ремонт мест общего пользования, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Есть ещё важное новшество. Стали проще контакты с управляющей компанией через портал «Госуслуги». Там можно не только оплачивать счета без комиссии, но и просматривать протоколы и отчёты УК, подавать обращения и голосовать на собраниях собственников.

— Таким образом, по многим вопросам больше не нужно лично посещать офис УК. Решить их можно дистанционно. В целом всё это продолжение общего тренда на развитие онлайн-услуг, — добавила Елена Кузнецова.

Как изменится стоимость услуг ЖКХ с 1 августа 2026 года

Многие жильцы испугались, что новые графы в квитанции приведут к увеличению стоимости услуг ЖКХ. На самом деле происходит просто детализация платежей. Финальная сумма не изменится. Тарифы на услуги ЖКХ не меняются. Зато у собственников появились новые рычаги влияния на УК.

— Станет проще сделать перерасчёт, если жильцы увидят и смогут доказать ошибки в начислениях. Например, если есть системные проблемы с уборкой подъезда, а платежи за эту услугу завышены. Можно потребовать от управляющей компании отдельный отчёт по каждой из двух статей. Если УК собирает деньги на ремонт, но не делает его, то можно добиться перерасчёта и не переплачивать за лишние услуги, — отметила Елена Кузнецова.

В любом случае, если у жильцов возникают какие-то вопросы о суммах в квитанциях ЖКХ, нужно просить управляющую компанию предоставить детальный отчёт и разобраться в начислениях. Если вдруг квитанции за услуги ЖКХ с 1 августа 2026 года оказались больше обычного, то это никак не связано с появлением новых граф. Причина кроется либо в изменении объёма потребления воды или электричества, либо в перерасчёте. Не стоит исключать и ошибок в начислениях. При возникновении любой спорной ситуации нужно обратиться в УК за пояснениями.

Авторы Нина Важдаева