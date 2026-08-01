Новые законы с 1 августа 2026 года: что изменится для россиян Оглавление Что изменится в России с 1 августа 2026 года Пенсии: беззаявительный перерасчёт для работающих пенсионеров Пенсии: увеличение накопительной пенсии Пенсии: надбавка на 80 лет Налоговые уведомления: новый порядок передачи Другие изменения месяца Что нужно сделать до 1 августа FAQ — частые вопросы Какие законы вступают в силу с 1 августа 2026 года? Кому положен перерасчёт пенсии в августе 2026 года? Нужно ли самому подавать заявление на перерасчёт пенсии? Что изменится в передаче налоговых уведомлений с августа 2026 года? Life.ru рассказывает, какие законы вступают в силу с 1 августа 2026 года — перерасчёт пенсий, новый порядок налоговых уведомлений и другие изменения. 31 июля, 21:25 Новые законы с 1 августа 2026 года: какие изменения ждут россиян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

С 1 августа в России меняется порядок передачи налоговых уведомлений и проходит ежегодный перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. Life.ru разбирает, что именно меняется и кого это коснётся. Подробный производственный календарь на август 2026 года.

Что изменится в России с 1 августа 2026 года

Последний летний месяц принёс с собой ряд важных изменений в законодательстве Российской Федерации, которые коснутся практически каждого гражданина нашей страны. С 1 августа 2026 года новые правила затронут такие сферы, как пенсии, налоги, ЖКХ и так далее. В сегодняшнем материале мы поговорим на такие темы, как:

беззаявительный перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров;

новый порядок передачи налоговых уведомлений;

больничные для самозанятых;

новый формат квитанций ЖКХ и другое.

Разберём, что именно изменилось и как это повлияет на нашу с вами жизнь.

Пенсии: беззаявительный перерасчёт для работающих пенсионеров

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России начал проводить ежегодный беззаявительный перерасчёт страховых пенсий для тех, кто официально работал в 2025 году и за кого работодатель уплачивал страховые взносы. То есть СФР превращает уплаченные взносы в пенсионные баллы и на их основе делает прибавку к пенсии. Правда, больше трёх ИПК пенсионеру не добавят. Следовательно, так как в 2026 году один коэффициент стоит 156,76 рубля, максимальная надбавка к пенсии составит 470 рублей 28 копеек.

Остальных пенсионеров перерасчёт в августе не коснётся.

Пенсии: увеличение накопительной пенсии

Также с 1 августа 2026 года СФР займётся перерасчётом накопительных пенсий россиян. Если ваши накопления лежат у СФР, выплата увеличится сразу на 17,3% — с 1600 до 1876,8 рубля. Индексация пройдёт также в автоматическом режиме, никаких заявлений подавать не придётся. Это повышение затронет около 136 тыс. человек.

Если же вы участник программы софинансирования пенсий, направляли на пенсию материнский капитал или сами откладывали деньги вне программы, то в таком случае ваша прибавка составит 19,3% и средняя срочная пенсионная выплата в три тысячи рублей увеличится до 3579 рублей. Выплаты увеличатся у 37,3 тыс. человек.

Пенсии: надбавка на 80 лет

Индексация пенсий в августе 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Ещё одна категория граждан, которых ждёт увеличение пенсии, — это граждане, которым в июле исполнилось 80 лет (или была установлена I группа инвалидности). С 1 августа они начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии. И естественно, если доплата по инвалидности уже была назначена ранее, при достижении 80 лет ещё раз её не произведут.

Налоговые уведомления: новый порядок передачи

Другим важным изменением в жизни россиян с 1 августа 2026 года стал новый порядок получения налоговых уведомлений. Отныне оповещения по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество, а также по НДФЛ будут автоматически приходить в личный кабинет на «Госуслугах» всем пользователям с подтверждённой учётной записью в ЕСИА, если только человек ранее сам не оформил отказ от получения документов через «Госуслуги». В таком случае, разумеется, уведомления продолжат поступать по почте или в личный кабинет налогоплательщика.

Другие изменения месяца

Также с 1 августа 2026 года изменился формат квитанций ЖКХ и жильцы получат уже документ нового образца. Так, теперь в них строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» будут указаны отдельно, дабы повысить прозрачность начислений. Вместе с этим введён единый регламент оплаты, до 15-го числа месяца, следующего за расчётным. А приходить платёжки обязаны не позднее 5-го числа.

Вместе с тем официально закрепили требование об автоматическом перерасчёте. Теперь при временном непредоставлении услуги (например, аварийное отключение воды) УК обязана без обращений жильцов, самостоятельно пересчитать начисленные услуги.

Ещё одно нововведение, которое вступило в силу ещё в начале года, заработало с 1 августа — это больничные для самозанятых. Участники эксперимента по добровольному страхованию (те, кто подал заявку в январе 2026 года и начал платить взносы с февраля) в августе получат первые выплаты по больничным. Право на выплату возникает через шесть месяцев после начала уплаты взносов, поэтому в полной мере инициатива и начала действовать только сейчас.

Что нужно сделать до 1 августа

Чтобы быть готовым к изменениям, которые уже начали действовать или только вступят в силу в течение августа, рекомендуем выполнить несколько действий.

Как проверить налоговые уведомления на «Госуслугах». Фото © Life.ru

Во-первых, проверьте статус электронной доставки налоговых уведомлений в личном кабинете на «Госуслугах» (раздел «Документы», далее «Доходы и налоги» — карточка «Налоговые уведомления»). Если там статус «Подключите и узнавайте о своих налогах вовремя», значит, ранее был оформлен отказ. Если вы хотите получать оповещения в личном кабинете «Госуслуг», отправьте согласие через «Госключ».

Во-вторых, если вы работающий пенсионер, запросите выписку из лицевого счёта в личном кабинете на «Госуслугах», чтобы заранее увидеть, сколько баллов за 2025 год учтено. Так вы заранее будете знать, какая прибавка вам придёт.

В-третьих, если вы самозанятый и участвуете в эксперименте по страхованию, убедитесь, что прошли необходимый шестимесячный срок уплаты взносов для права на больничный. Если делать взносы начали только в марте, не удивляйтесь отсутствию выплат по больничному в августе.

FAQ — частые вопросы

Какие законы вступают в силу с 1 августа 2026 года?

С 1 августа 2026 года изменены правила получения налоговых уведомлений, введён новый формат квитанций ЖКХ, а также произведена прибавка к пенсиям некоторых категорий пенсионеров.

Кому положен перерасчёт пенсии в августе 2026 года?

Работающим пенсионерам (за 2025 год), получателям накопительной пенсии (автоматический рост по итогам инвестирования), участникам программы софинансирования, тем, кто направил маткапитал на пенсию, а также тем, кому в июле исполнилось 80 лет или установили I группу инвалидности.

Нужно ли самому подавать заявление на перерасчёт пенсии?

Нет, для работающих пенсионеров и для увеличения накопительной части перерасчёт проходит в беззаявительном порядке.

Что изменится в передаче налоговых уведомлений с августа 2026 года?

Уведомления будут автоматически приходить на «Госуслуги» пользователям с подтверждённой учётной записью. Отдельное согласие больше не нужно, но, если ранее был оформлен отказ, уведомления пойдут другим каналом (почта или личный кабинет ФНС).

Авторы Андрей Ананьев