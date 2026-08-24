ГД: У водителей с марта будут отзывать права при выявлении опасных болезней

С 1 марта 2027 года больницы и поликлиники начнут сами сообщать в МВД, если у пациента обнаружили заболевания, с которыми нельзя садиться за руль, среди которых эпилепсия, шизофрения и слепота. Это нововведение объясняется тем, что сейчас водитель с тяжёлым диагнозом может спокойно ездить годами — до следующей плановой медкомиссии, а она бывает раз в 10 лет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Уже с 1 марта 2027 года вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Таким образом, эта процедура станет автоматизированной, так как данные о противопоказаниях к вождению по здоровью будут напрямую поступать из Минздрава в базы ГАИ», — сказал депутат ТАСС.

Сейчас как раз налаживают обмен данными между ведомствами. Речь идёт о серьёзных диагнозах: эпилепсия, шизофрения, слепота и другие заболевания, мешающие управлять машиной. Если у водителя нашли такое заболевание, ему дадут три месяца, чтобы пройти дополнительное обследование. Если диагноз подтвердится — права аннулируют. Если нет — ничего не меняется, человек продолжает водить. При этом в базу ГАИ не будет попадать конкретный диагноз, только отметка, что есть медицинские основания для лишения прав.

Как будут аннулировать водительские права по состоянию здоровья с 2027 года, Life.ru рассказал в отдельном материале.

Ранее МВД РФ предложило изменить регламент проведения экзамена на водительские права. Одним из главных изменений станет закрепление основания для прекращения экзамена в случае использования кандидатом средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов.