Техосмотр с 1 сентября 2026 года: новые правила для водителей
Оглавление
С 1 сентября 2026 года меняются правила техосмотра: больше полномочий в ГИБДД, электронные документы, новые основания для аннулирования карт. Разбираемся по пунктам.
Правила техосмотра в 2026 году: чего ждать водителям. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минтранс РФ предложил обновить правила проведения технического осмотра транспортных средств. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Вступление в силу документа запланировано на 1 марта 2027 года.
Согласно проекту, технический осмотр будет проводиться на платной основе. Размер платы не может превышать предельный уровень, установленный региональными властями
Что меняется с 1 сентября 2026 года — коротко
Техосмотр транспортных средств с 1 сентября 2026 года ждёт ряд важных изменений. Так, будет расширен список полномочий МВД — оно сможет самостоятельно исключать операторов из Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Помимо того, определено использование передвижных пунктов техосмотра. Обо всём этом и не только расскажем далее.
Госпошлина за техосмотр: 500 ₽ — когда ввели и при чём тут 2026 год
Начнём мы с того, что никакой новой госпошлины за техосмотр в размере 500 рублей в 2026 году не вводили и вводить не будут. Однако она была введена, но ещё в 2025 году, 1 сентября, после подписания в июле того же года закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. В 2026 году просто продолжается её применение. Но и эти 500 рублей — это плата не за сам осмотр у оператора, а за внесение сведений о нём в единую базу (ЕАИСТО).
Будет ли в 2026 году госпошлина за техосмотр. Фото © РИА Новости / Константин Чалабов
Больше полномочий у ГИБДД: как теперь отключить операторов от ЕАИСТО
А вот расширение полномочий ГИБДД действительно планируется. Раньше схема работала так: при выявлении нарушений МВД направляло материалы в РСА, и только после проверки союз лишал оператора аккредитации, после чего его отключали от системы. С 1 сентября 2026 года ГИБДД получила право принимать решение о приостановке доступа самостоятельно. Это ускоряет блокировку недобросовестных пунктов, которые оформляют карты «без осмотра». При этом для защиты прав бизнеса закреплён механизм обжалования, то есть оператор по-прежнему сможет подать жалобу, и, если решение признают необоснованным, доступ восстановят.
Ограничения для передвижных пунктов техосмотра
С 1 сентября 2026 года также будут ограничены передвижные диагностические пункты. Отныне их использование станет допустимым исключительно в тех регионах и муниципалитетах, где по нормативам не обеспечена достаточная плотность стационарных точек техосмотра. Для жителей крупных городов это изменение, скорее всего, пройдёт незамеченным, ведь вопрос мобильных пунктов в первую очередь касается удалённых населённых пунктов, для жителей которых возможность выездного осмотра крайне важна.
Что будет, если не пройти техосмотр вовремя
Техосмотры обязаны проходить не все, а потому штраф за непрохождение грозит только тем, кто должен по закону это делать.
Это касается такси, автобусов, грузовых автомобилей (массой более 3,5 т), учебного транспорта — для них периодичность установлена (зависит от возраста ТС), и за отсутствие действующей карты водителя ждёт штраф 2000 рублей.
Если юридическое лицо или ИП выпустит на линию транспортное средство без действующей диагностической карты, для них предусмотрены отдельные санкции: для должностного лица — 500 рублей, для организации — 50 000 рублей. Актуальные штрафы для водителей.
А вот личные легковые автомобили и мотоциклы, которые используются исключительно в частных целях, от обязательного регулярного техосмотра были освобождены ещё в 2021 году. Однако диагностическая карта всё равно может понадобиться в отдельных случаях: при регистрационных действиях (постановка на учёт, смена владельца) для авто старше четырёх лет или при внесении изменений в конструкцию.
Для кого техосмотр обязателен. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Изменения в диагностических картах
Так как показания одометра (счётчик пробега) не влияют на оценку технического состояния машины, фиксировать их в карте нецелесообразно. Поэтому с 1 сентября 2026 года из диагностической карты исключат сведения о пробеге автомобиля. Само по себе прохождение ТО от этого не усложнится и не упростится — оператору просто не придётся вносить эти данные в систему.
Электронные ВУ и СТС — введут или нет?
Хотя в СМИ давно говорят о том, что вместо бумажных водительского удостоверения и СТС будут электронные, с 1 сентября 2026 года в этом плане ничего не меняется. Да, в приложении «Госуслуги Авто» генерируются QR-коды для ВУ и СТС. Инспектор может считать этот код сканером. Но по закону вы по-прежнему обязаны иметь при себе оригиналы, инспектор вправе запросить бумажный документ. Электронные версии — это пока что только эксперимент, а не юридическая замена или альтернатива документов традиционного вида. Изменения в ОСАГО в 2026 году.
Будут ли электронные водительские удостоверения. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
FAQ:
Госпошлина за техосмотр — это новое с 2026 года или уже действует?
Госпошлина в размере 500 рублей уже действует, она введена с 1 сентября 2025 года. Но платят её не за техосмотр, а за внесение сведений о нём в единую базу ЕАИСТО.
Кого обязывают проводить техосмотр — всех автовладельцев или нет?
Не всех. Обязателен для коммерческого и специального транспорта (такси, автобусы, грузовики определённой массы, учебный транспорт). Для личных авто, используемых в частных целях, регулярный ТО не требуется.
Что будет, если пропустить срок техосмотра после 1 сентября?
Если для вашего ТС ТО обязателен, а карты нет, штраф — 2000 рублей для водителя.
Нужно ли менять уже полученную диагностическую карту после 1 сентября?
Нет, менять не нужно. Новые правила касаются только карт, оформляемых после вступления изменений в силу.