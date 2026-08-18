Техосмотр с 1 сентября 2026 года: новые правила для водителей

Что меняется с 1 сентября 2026 года — коротко

Госпошлина за техосмотр: 500 ₽ — когда ввели и при чём тут 2026 год

Больше полномочий у ГИБДД: как теперь отключить операторов от ЕАИСТО

Ограничения для передвижных пунктов техосмотра

Что будет, если не пройти техосмотр вовремя

Изменения в диагностических картах

Электронные ВУ и СТС — введут или нет?

FAQ:

Госпошлина за техосмотр — это новое с 2026 года или уже действует?

Кого обязывают проводить техосмотр — всех автовладельцев или нет?

Что будет, если пропустить срок техосмотра после 1 сентября?

Нужно ли менять уже полученную диагностическую карту после 1 сентября?