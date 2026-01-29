Аннулирование водительских прав с 2027 года: какие болезни учтут и как пройти медкомиссию

С 1 марта 2027 года водителей с противопоказаниями направят на внеочередную комиссию. Какие болезни учтут, что увидит МВД и когда аннулируют права.

С 1 марта 2027 года в России изменится порядок контроля за здоровьем автомобилистов. Если у водителя выявят заболевание, которое является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сможет передать информацию в МВД. Но это не означает, что права автоматически исчезнут сразу после обычного визита к врачу.

Водителю должны направить уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. На это закон отводит три месяца. Уже результат такой комиссии — либо отказ пройти её в установленный срок — может стать основанием для прекращения права управления транспортом. Новые правила предусмотрены Федеральным законом № 200-ФЗ от 7 июля 2025 года и начнут действовать 1 марта 2027 года.

Схема будет выглядеть так:

выявление медицинского противопоказания → уведомление водителя и МВД → три месяца на внеочередную медкомиссию → медицинское заключение → сохранение либо прекращение права управления.

Заберут ли водительские права сразу после диагноза

Нет, сам факт получения медицинского диагноза ещё не означает мгновенного аннулирования водительского удостоверения.

Закон предусматривает отдельную процедуру. Если при медицинском осмотре, освидетельствовании или оказании медицинской помощи выявлено заболевание, являющееся противопоказанием к вождению, медицинская организация должна направить уведомление о необходимости пройти внеочередное освидетельствование. Такое уведомление получат и водитель, и МВД.

После этого автомобилисту даётся три месяца, чтобы пройти комиссию.

Само получение такого уведомления не указано в законе как самостоятельное основание для прекращения права управления. Основанием станет либо медицинское заключение, подтвердившее противопоказание или мешающее безопасному вождению ограничение, либо невыполнение требования пройти внеочередное освидетельствование.

Именно поэтому выражение «автоматическое аннулирование прав» требует уточнения: автоматизируется прежде всего обмен информацией между системой здравоохранения и МВД, а не схема «врач поставил диагноз — права тут же заблокировали».

Как будут аннулировать водительские права с 1 марта 2027 года

Порядок можно разбить на несколько этапов.

В медицинской организации у водителя выявляют заболевание или состояние, которое может быть противопоказанием к управлению транспортом. Если предусмотренные законом основания подтверждены, водителю и МВД направляют уведомление о необходимости внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Водитель должен пройти его в течение трёх месяцев после получения уведомления. По итогам освидетельствования формируется электронное медицинское заключение. Информация о нём поступает в соответствующий федеральный реестр и передаётся МВД. Если медицинское противопоказание подтвердилось, право управления может быть прекращено. Если водитель вообще не прошёл обязательную комиссию в установленный трёхмесячный срок, это само по себе становится основанием для прекращения права управления. Если противопоказаний в результате освидетельствования не обнаружено, оснований прекращать право управления по этому медицинскому основанию нет.

Таким образом, ключевым для водителя становится не первоначальный медицинский сигнал, а результат внеочередного освидетельствования.

За какие болезни могут аннулировать водительские права в 2027 году

Сам перечень медицинских противопоказаний появился не в новом законе об обмене данными. Он уже действует с 1 сентября 2025 года и утверждён распоряжением правительства № 892-р.

В официальном перечне сейчас 11 групп заболеваний и состояний:

Перечень заболеваний, при которых водительские права могут аннулировать по состоянию здоровья

Здесь есть принципиально важный нюанс. Например, нельзя утверждать, что любой человек с депрессией, тревожным расстройством или другим психиатрическим диагнозом автоматически лишится прав. Для первой группы психических расстройств официальный документ отдельно устанавливает критерий: речь идёт о хронических и затяжных расстройствах с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

Кроме того, нужно отличать медицинские противопоказания от медицинских ограничений и показаний. Последние не всегда означают полный запрет на управление автомобилем: в некоторых случаях речь может идти только об определённых категориях транспорта, необходимости коррекции зрения, специального оборудования автомобиля и других условиях.

Что произойдёт, если болезнь не подтвердится

Если внеочередное медицинское освидетельствование не установит противопоказания к управлению автомобилем, медицинского основания для прекращения права управления не возникает.

Именно для проверки состояния человека закон и предусматривает отдельное освидетельствование, а не мгновенное аннулирование удостоверения после появления первой записи в медицинской системе.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов также пояснял 24 августа, что за три месяца автомобилист сможет пройти повторную проверку состояния здоровья. Если основание для запрета не подтвердится, права аннулировать не должны.

Что будет, если не пройти медкомиссию за три месяца

Игнорировать уведомление нельзя.

Федеральный закон прямо устанавливает: водитель, получивший уведомление, должен пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование в течение трёх месяцев.

Если этого не сделать, невыполнение требования становится самостоятельным основанием для прекращения действия права на управление транспортными средствами.

То есть сценарий «не пойду к врачам — тогда ничего не подтвердят» после 1 марта 2027 года работать не будет.

Какие данные о здоровье водителя получит МВД

Новая система предполагает электронный обмен сведениями между здравоохранением и МВД.

Медицинские заключения будут формироваться в электронном виде и размещаться в федеральном реестре в ЕГИСЗ. МВД будет получать сведения о необходимости внеочередного освидетельствования и информацию о сформированных медицинских заключениях. Для такого обмена Федеральный закон № 200-ФЗ также изменяет законодательство о персональных данных.

При этом Сергей Леонов пояснил, что конкретный диагноз в базе МВД отображаться не должен. По его словам, правоохранительные органы будут видеть информацию о наличии медицинского основания, имеющего значение для допуска к управлению транспортом, а не подробную медицинскую историю пациента.

Любой ли врач сможет «сообщить в ГИБДД»

Формулировка «любой врач будет передавать диагнозы в ГИБДД» слишком упрощает новые правила.

Закон говорит о медицинской организации и предусматривает направление уведомления, если соответствующее заболевание выявлено при медицинском освидетельствовании, медицинском осмотре или при оказании медицинской помощи.

С апреля 2026 года Минздрав уже внёс необходимые изменения в ряд порядков оказания медпомощи: с 1 марта 2027 года они предусматривают направление водителю и МВД уведомления о необходимости внеочередного обязательного медицинского освидетельствования при выявлении установленного законом противопоказания.

То есть речь идёт не о том, что сотрудник ГАИ получит полный диагноз после каждого посещения поликлиники, а о специальной межведомственной процедуре.

Можно ли восстановить водительские права после аннулирования по здоровью

Да.

Закон предусматривает восстановление права управления, если у человека появится медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к управлению транспортными средствами с учётом имеющихся медицинских ограничений.

Это важно для заболеваний и состояний, которые могут быть временными или перейти в стойкую ремиссию.

Например, официальный перечень отдельно указывает, что расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, являются противопоказанием до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией — выздоровлением.

Аннулирование и лишение водительских прав — это одно и то же?

В бытовой речи эти понятия часто смешивают, поэтому пользователи ищут «лишение прав по болезни».

Юридически новая процедура относится прежде всего к прекращению действия права на управление транспортными средствами вследствие медицинских противопоказаний или невыполнения требования пройти внеочередное освидетельствование.

Это не классическое лишение водительских прав как административное наказание, например за пьяную езду или выезд на встречную полосу.

В медицинском случае речь идёт не о наказании автомобилиста, а о том, отвечает ли его состояние здоровья требованиям безопасности.

Что изменилось в медицинских ограничениях для водителей в августе 2026 года

Отдельно от реформы 2027 года правительство 19 августа 2026 года смягчило часть медицинских ограничений для водителей грузовиков, автобусов, трамваев и троллейбусов.

Из перечня ограничений для категорий C, CE, D, DE, Tm, Tb и ряда подкатегорий исключили, в частности, отдельные случаи отсутствия конечности, кисти или стопы, деформации кисти или стопы, отсутствия пальцев и укорочения ноги. При этом в перечне сохранили ограничение, связанное с отсутствием обеих верхних конечностей или кистей либо их деформацией, значительно затрудняющей движение кистей.

Эти изменения ещё раз показывают, почему некорректно объединять любые проблемы со здоровьем под формулой «диагноз = автоматическая потеря прав». В законодательстве отдельно существуют противопоказания, показания и ограничения, причём последние могут зависеть от категории транспорта.

Когда новые правила аннулирования водительских прав вступят в силу

Федеральный закон № 200-ФЗ в основной части вступает в силу 1 марта 2027 года. Поэтому по состоянию на 25 августа 2026 года новый механизм автоматизированного обмена данными и трёхмесячного срока ещё не действует.

До этой даты водителям важно именно подготовиться к изменению процедуры, а не воспринимать сообщения о новом законе как уже действующий порядок.

Главное о водительских правах с 1 марта 2027 года

Права не должны автоматически аннулироваться в момент, когда врач впервые выявил заболевание.

Сначала медицинская организация направит уведомление о необходимости внеочередного освидетельствования. На его прохождение водителю дадут три месяца.

Если комиссия подтвердит медицинское противопоказание — появится основание для прекращения права управления. Если противопоказание не подтвердится — такого основания не будет. Если же водитель не пройдёт обязательную комиссию в течение трёх месяцев, права могут прекратить действовать уже из-за самой неявки.

При этом конкретный диагноз, по разъяснению Сергея Леонова, не должен отображаться в базе МВД: ведомствам нужна информация, необходимая для решения вопроса о допуске человека к управлению транспортом.

Короткие ответы

Когда начнут аннулировать водительские права по новым правилам?

С 1 марта 2027 года.

Заберут ли права сразу после того, как врач поставит диагноз?

Нет. Закон предусматривает уведомление и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Сколько времени дадут на медкомиссию?

Три месяца с момента получения уведомления.

Что будет, если не пройти комиссию?

Невыполнение требования станет отдельным основанием для прекращения права управления.

Что будет, если диагноз или противопоказание не подтвердится?

Основания прекращать право управления по этой причине не возникает.

Увидит ли МВД конкретный диагноз?

По разъяснению главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, конкретный диагноз в базе МВД указываться не должен.

Можно ли вернуть право управления после выздоровления?

Да. Закон предусматривает восстановление права при наличии медицинского заключения об отсутствии противопоказаний.

Все психические расстройства автоматически запрещают водить?

Нет. Для перечисленных в первой группе психических расстройств официальный перечень предусматривает дополнительный критерий: хроническое и затяжное течение с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися проявлениями.