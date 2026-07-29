С 1 августа сотрудники ГИБДД начнут проверять у водителей наличие европротокола

С первого августа сотрудники Госавтоинспекции получат право требовать у автомобилистов заполненный бланк европротокола, необходимый для оформления небольших аварий без вызова инспекторов. О нововведении сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Новая мера направлена на сокращение времени оформления мелких ДТП и снижение риска возникновения заторов. Зачастую даже незначительные столкновения становятся причиной крупных пробок именно из-за ожидания экипажа ГИБДД.

Теперь инспекторы наряду с правами, свидетельством о регистрации и полисом ОСАГО будут проверять и наличие самого бланка европротокола. Этот документ позволяет водителям разойтись самостоятельно при условии, что в аварии нет пострадавших, оба участника застрахованы и пришли к согласию относительно обстоятельств.

Автомобилистам рекомендовали уже сейчас проверить наличие бланка и заранее изучить правила его заполнения. Это поможет избежать лишних вопросов при проверке на дороге.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть скоростные ограничения в зависимости от качества дорожного полотна и ввести дифференцированный подход: на безопасных трассах лимит можно увеличить, а на аварийных участках — ужесточить, учитывая категорию дороги, число полос, освещение и статистику ДТП. В нижней палате парламента добавили, что современные автомобили и новая инфраструктура позволяют отойти от устаревших нормативов.