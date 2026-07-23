В РФ предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах

На участках с хорошим покрытием допустимую скорость движения автомобилей стоит пересмотреть, считает зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев («Справедливая Россия»). По его мнению, на безопасных дорогах ограничения можно увеличить, а на аварийных — наоборот снизить.

Он отметил, что при установке скоростного режима важно учитывать категорию дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров, освещение, пешеходные переходы и статистику аварий на конкретных участках. Григорьев подчеркнул, что современные автомобили и новые трассы позволяют пересмотреть нормативы, действовавшие в прошлые годы. При этом повышение скорости должно идти в ногу с развитием дорожной инфраструктуры.

«Я выступаю за дифференцированный подход: на качественных и безопасных дорогах можно двигаться быстрее, на аварийных участках — ограничивать скорость», — сказал парламентарий ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2026 году штрафы за превышение скорости начинаются с 750 рублей за 20–40 км/ч. При превышении более 80 км/ч грозит штраф до 7500 рублей или лишение прав. Повторные грубые нарушения учитываются отдельно, а камеры и инспекторы фиксируют разные санкции. Подробнее о других штрафах за скорость, парковку, ОСАГО и прочие нарушения — в нашем материале.