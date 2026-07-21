Водителей защитили от двойных взысканий за одно ДТП

В России начал действовать новый порядок, исключающий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

«Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит несколько шире, чем само содержание закона, ведь запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип», — пояснила юрист.

По её словам, раньше водителя могли сначала оштрафовать за нарушение ПДД, а затем назначить ещё одно наказание, если позднее выяснялось, что происшествие повлекло более тяжкие последствия. Например, после ДТП с пешеходом автомобилиста сначала наказывали за непредоставление преимущества, а затем — за причинение вреда здоровью.

С 7 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 197-ФЗ, который установил специальный порядок рассмотрения таких дел. Если в ходе разбирательства подтверждается более тяжкий состав правонарушения, первоначальное постановление отменяется, а водителю назначается только одно итоговое наказание. Если же более тяжкое нарушение не подтверждается, первое решение остаётся в силе.

Яковлева подчеркнула, что речь не идёт об освобождении от ответственности или отмене наказаний за разные нарушения. Новые правила применяются только в случаях, когда речь идёт об одном и том же событии, а один состав правонарушения полностью охватывается другим, более тяжким.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передать все дорожные камеры под государственный контроль, чтобы они служили безопасности, а не прибыли частных компаний, и направил обращение в правительство. Он также выступил за запрет новых контрактов с частниками и национализацию камер в течение двух лет с компенсацией инвесторам.