В России предложили передать все дорожные камеры государству

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил передать все дорожные камеры под государственный контроль. Соответствующее обращение он направил в правительство РФ, пишет rg.ru. По словам политика, камеры на дорогах должны предотвращать аварии, а не становиться источником прибыли для частных компаний.

Сейчас частные инвесторы могут устанавливать и обслуживать комплексы фиксации нарушений за свой счёт. Затем их расходы покрываются из оплаченных штрафов — либо в виде процента от сборов, либо фиксированной суммы с каждого постановления.

Слуцкий считает, что такая система искажает саму идею дорожной безопасности. Политик также заявил, что частные компании часто ставят камеры не там, где действительно опасно, а там, где проще поймать водителя на нарушении.

«Причём, спрятавшись за поворотом или в кустах, вероятность слупить штраф выше. Кроме того, из-за неправильной установки камер многие водители получают несправедливые штрафы: оборудование размещают как попало и без контроля ГИБДД», — добавил Слуцкий.

По его словам, такой подход подрывает доверие к системе организации дорожного движения и не решает главную задачу — повышение безопасности. В ЛДПР предлагают полностью исключить коммерческую выгоду из работы дорожных камер. Все частные комплексы фото- и видеофиксации, по инициативе Слуцкого, должны перейти в федеральную или региональную собственность в течение двух лет.

Новые соглашения с частными операторами предлагается запретить. При этом добросовестным инвесторам могут компенсировать понесённые расходы по прозрачной централизованной методике. Также предлагается разработать единые государственные требования к самим камерам, местам их установки и порядку обработки данных. Высвободившиеся средства в ЛДПР предлагают направить на реальные меры безопасности: обустройство пешеходных переходов, интеллектуальное скоростное регулирование и развитие дорожной инфраструктуры в регионах.

Ранее Life.ru объяснял, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры. Популярный в интернете аргумент о том, что на снимке не видно лица водителя, почти никогда не помогает отменить постановление. При автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несёт не человек за рулём на фото, а владелец автомобиля.