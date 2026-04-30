«Письма счастья» полетят чаще: что ждёт автомобилистов в 2026 году

Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с журналом Motor перечислил шесть ключевых изменений в законодательстве, которые вступят в силу в 2026 году и серьёзно ударят по кошелькам водителей. Главная новация — массовый запуск автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО, разговоры по телефону и непристёгнутый ремень.

По словам адвоката, уже этой осенью власти планируют внедрить систему камер, которая будет проверять факт наличия страховки у каждого проезжающего автомобиля. Если полиса нет — штраф придёт автоматически. Пока такая практика полноценно работала лишь в некоторых регионах, но теперь её масштабируют на всю страну.

Помимо этого, в 2026 году ввели порядка 60 новых дорожных знаков и изменений к действующим ПДД, за которыми обычным водителям уследить сложно. А с 1 января отменили ковидное продление прав, поэтому езда по просроченному удостоверению теперь снова карается штрафом.

Камеры, фиксирующие телефонную болтовню за рулём и отсутствие ремней, уже тестируют в регионах. В Москве они работают давно, теперь очередь дошла до глубинки. До конца года такую систему обещают развернуть повсеместно.

Отдельная тема — средства индивидуальной мобильности. В столице автоматическая фиксация нарушений для самокатчиков уже работает, вскоре она появится и в других городах. А в некоторых регионах уже сейчас камеры щёлкают мотоциклистов и водителей мопедов, рискнувших выехать без шлема.

Юристы советуют не игнорировать нововведения: проверить наличие полиса до выезда, отвыкнуть от привычки трогать телефон в пути и приучить себя щёлкать ремнём, даже если ехать «всего два квартала». Иначе осенью можно получить не только письмо счастья, но и внушительный счёт. Кроме того, с 1 марта 2026 года ужесточили правила проезда перекрёстков с круговым движением. В общем, расслабляться водителям некогда.

