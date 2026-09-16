«Цифровая грамотность» не спасает: Каждый пятый пострадавший от аферистов — зумер

Молодые россияне от 14 до 24 лет составляют 22% всех пострадавших от мошенников. Такие данные получили по итогам опроса почти 460 тысяч человек, рассказали в Банке России.

«По результатам опроса, в котором в прошлом году приняли участие почти 460 тысяч человек, 22 процента пострадавших от мошенников респондентов составили молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет», — сообщили в ЦБ.

Представители этой возрастной группы активно пользуются интернетом и цифровыми сервисами, чаще всего живут в городах и в целом хорошо ориентируются в технологиях. Однако именно уверенность в собственных навыках может заставлять их менее внимательно относиться к безопасности.

«Молодые люди могут пренебрегать базовыми правилами информационной безопасности — редкая смена пароля, установка программ и приложений из непроверенных источников и так далее», — пояснили в регуляторе.

Сам Банк России ранее сообщал, что в 2025 году с кибермошенниками столкнулись 29% участников опроса. Одним из главных каналов связи аферистов с потенциальными жертвами остаются телефонные звонки, при этом растёт число атак через фишинговые ссылки и вредоносные программы.

Ранее Life.ru рассказывал о новой мошеннической схеме, нацеленной на родителей подростков. Аферисты рассылают сообщения о якобы подозрительных операциях по картам детей и пытаются через поддельные сайты получить банковские данные взрослых.