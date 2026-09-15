«Срочно подтвердите операцию»: Мошенники придумали новую ловушку для родителей подростков

Родителей подростков начали атаковать сообщениями о якобы подозрительных операциях по банковским картам их детей. Злоумышленники под видом проверки пытаются получить доступ к персональным и банковским данным. Об этом сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Тревожное уведомление становится первым шагом в новой схеме. Получателю сообщают о подозрительной транзакции по карте ребёнка и предлагают без промедления пройти проверку. Для этого в сообщении размещают ссылку, которая ведёт на поддельный ресурс. Там жертву просят указать паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую личную информацию.

Таким способом злоумышленники рассчитывают завладеть сведениями, которые могут открыть им доступ к счетам. Особенно опасной схема становится из-за того, что сообщение привязано к банковской карте ребёнка и рассчитано на тревогу родителей. Специалисты МВД советуют игнорировать ссылки из неожиданных сообщений и не вводить банковские данные на сторонних сайтах. Пароли и коды из СМС также нельзя передавать другим людям.

Проверить информацию о карте подростка можно самостоятельно через официальное приложение банка. При необходимости родителям рекомендуют связаться с кредитной организацией по указанным в нём контактам.

Ранее сообщалось, что на подозрительный звонок может указывать история о якобы незаконной операции, которую кто-то проводит от имени собеседника или в отношении его средств. Особую осторожность, по рекомендации ведомства, следует проявлять при общении с неизвестными номерами. Если звонящий начинает рассказывать о проблемах с деньгами или других противоправных действиях и требует что-либо сделать, выполнять его инструкции не стоит.