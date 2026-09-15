Мошенники начали красть аккаунты россиян через фейковую запись на вакцинацию

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени поликлиник и «Госуслуг» с предложением записаться на вакцинацию от гриппа сезона 2026 года. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты обещают оформить прививку без очереди или предлагают якобы забронировать импортную вакцину. В уведомлении размещают ссылку, которая ведёт на поддельный сайт, внешне похожий на портал «Госуслуги».

Если пользователь вводит на таком ресурсе логин и пароль, эти данные могут оказаться у злоумышленников. В результате преступники получают возможность завладеть настоящей учётной записью жертвы.

В «Мошеловке» напомнили, что бесплатно записаться на вакцинацию по ОМС можно через официальные государственные приложения, портал «Госуслуги» либо непосредственно в регистратуре поликлиники.

Ранее Life.ru предупреждал, что объявления о помощи с оформлением социальных контрактов за несколько тысяч рублей могут оказаться схемой обмана. Мошенники предлагают бизнес-планы «под ключ», обещают гарантированное одобрение заявки и берут деньги за услуги, которые не дают результата.