В МВД предупредили о комбинированных атаках мошенников на россиян

Мошенники начали одновременно использовать звонки, сообщения в мессенджерах и поддельные сайты, чтобы похищать логины и пароли россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

Один из сценариев начинается со звонка якобы от банка. Жертву убеждают, что на её счетах замечена подозрительная активность, а затем переводят общение в мессенджер. Там человеку присылают ссылку на страницу, внешне похожую на сайт банка. Если пользователь вводит логин и пароль, эти данные сразу оказываются у злоумышленников.

В МВД напомнили, что сотрудники государственных и правоохранительных органов не запрашивают в переписке персональные данные, пароли и коды из СМС. Переходить по присланным незнакомцами ссылкам также не следует.

Ранее Life.ru предупреждал, что объявления о помощи с оформлением социальных контрактов за несколько тысяч рублей могут оказаться схемой обмана. Мошенники предлагают бизнес-планы «под ключ», обещают гарантированное одобрение заявки и берут деньги за услуги, которые не дают результата.