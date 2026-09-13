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Опубликовано 13 сентября, 08:01

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с письмами от «налоговой»

Сенатор Шейкин предупредил о мошенничестве с письмами от налоговой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Новую схему с поддельными уведомлениями от налоговой службы используют мошенники для получения данных россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Один из новых возможных сценариев начинается с бумажного письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы. Позднее на электронную почту могут начать поступать уведомления о якобы появившемся извещении в личном кабинете. Для ознакомления с ним предлагается перейти по приложенной ссылке», — сказал он.

Ссылка из такого уведомления может перенаправить человека на фишинговую копию официального сервиса. Авторизация на поддельном сайте позволяет злоумышленникам получить логин, пароль и другие введённые сведения.

«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность. Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», — предупредил политик.

Дополнительную проверку налоговой задолженности можно провести через «Госуслуги», добавил сенатор.

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Милена Скрипальщикова
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