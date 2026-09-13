Мошенники придумали новую схему обмана россиян с письмами от «налоговой»

Новую схему с поддельными уведомлениями от налоговой службы используют мошенники для получения данных россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Один из новых возможных сценариев начинается с бумажного письма о необходимости скорректировать налоговую декларацию или предоставить документы, подтверждающие расходы. Позднее на электронную почту могут начать поступать уведомления о якобы появившемся извещении в личном кабинете. Для ознакомления с ним предлагается перейти по приложенной ссылке», — сказал он.

Ссылка из такого уведомления может перенаправить человека на фишинговую копию официального сервиса. Авторизация на поддельном сайте позволяет злоумышленникам получить логин, пароль и другие введённые сведения.

«Имя отправителя, логотип ведомства и официальный стиль письма сами по себе не подтверждают его подлинность. Безопаснее самостоятельно открыть личный кабинет налогоплательщика и проверить, действительно ли там появился новый документ», — предупредил политик.

Дополнительную проверку налоговой задолженности можно провести через «Госуслуги», добавил сенатор.

Ранее стало известно, что предложения оформить социальный контракт за несколько тысяч рублей могут использоваться мошенниками для выманивания денег. Злоумышленники предлагают подготовить бизнес-план «под ключ», обещают гарантированное одобрение заявки и берут плату за услуги, которые в итоге не приносят результата.