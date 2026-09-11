«Вы выиграли приз»: Москвичей предупредили о новой волне фейковых розыгрышей

В Москве участились случаи мошенничества с фальшивыми лотереями и розыгрышами. Аферисты обещают крупные выигрыши и подарки от известных брендов, а затем пытаются получить доступ к банковским данным жертв. Об этом сообщили на портале мэра столицы.

Одна из распространённых схем начинается со ссылки на поддельный сайт. Пользователю предлагают получить выигрыш, но для этого требуют внести небольшой платёж или указать данные банковской карты.

Мошенники маскируют такие страницы под сайты банков, государственных органов и крупных компаний. Основными каналами распространения ссылок остаются соцсети и мессенджеры.

«Когда людям обещают лёгкий и крупный выигрыш, они часто теряют бдительность, перестают мыслить рационально и открывают злоумышленникам доступ к своим счетам», — рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

Есть и другие варианты обмана. Например, человеку предлагают нажимать на картинки и «открывать» призы. После этого появляется сообщение о крупном выигрыше и просьба оплатить комиссию или ввести реквизиты карты.

Ещё одна схема связана с прямыми эфирами. Злоумышленники обещают зрителям денежные выплаты за отправку платных подарков и показывают на экране поддельные уведомления о переводах.

Также распространяются фейковые аукционы и розыгрыши от имени маркетплейсов. Эксперты советуют не вводить реквизиты банковской карты, особенно CVC/CVV-коды, на сайтах, которые обещают мгновенный выигрыш или вознаграждение за простой опрос.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали использовать мини-приложения и готовые «конструкторы» внутри Telegram. Жертв заманивают розыгрышами и обещаниями пассивного заработка, показывают фиктивный баланс и рост «прибыли» в реальном времени. При попытке вывести деньги пользователя убеждают внести дополнительный депозит или привести новых участников.