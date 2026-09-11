«Мама, переведи деньги»: как мошенники разводят россиян голосами их детей

Мошенники всё чаще используют нейросети для клонирования голосов и подмены номеров. С помощью ИИ они воспроизводят речь близких человека, а через подмену Caller ID показывают знакомый номер и даже имя контакта, предупреждает Telegram-канал Mash Money.

Записи голоса злоумышленники находят в видео, голосовых сообщениях или во взломанных мессенджерах. Есть два способа: заранее сгенерировать нужные фразы голосом жертвы или менять голос прямо во время звонка. Во втором случае достаточно большого объёма голосового материала.

Главное правило защиты: если близкий внезапно просит код, перевод или срочное действие — нужно завершить разговор и перезвонить ему по сохранённому номеру. Коды из SMS и приложений нельзя сообщать никому.

Ранее в пресс-службе МВД России предупредили, что мошенники начали красть аккаунты в мессенджерах под видом перерасчёта коммунальных платежей. Они создают закрытую группу от имени энергосбытовой компании, публикуют данные жертвы и требуют подтвердить их, а остальные участники — боты, создающие видимость живого диалога. Затем аферисты предлагают перейти в чат-бот, где просят шестизначный код авторизации, с помощью которого получают доступ к аккаунту.