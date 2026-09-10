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Опубликовано 10 сентября, 12:32

Россиянам объяснили, как мошенники крадут аккаунты под видом перерасчёта платы за ЖКХ

МВД предупредило о краже аккаунтов под видом перерасчёта коммунальных платежей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koupei Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Koupei Studio

Мошенники начали красть аккаунты в мессенджерах под видом перерасчёта коммунальных платежей. Для этого злоумышленники создают закрытую группу от имени энергосбытовой компании, предупредили в пресс-службе МВД России.

В чате публикуют список с именем и датой рождения жертвы, после чего требуют срочно подтвердить данные. Остальные участники группы — боты, которые изображают реальных жильцов и создают видимость обычного диалога. Затем аферисты объявляют о завершении проверки и предлагают перейти в чат-бот. Там пользователя просят назвать шестизначный код авторизации, с помощью которого преступники получают доступ к его аккаунту.

«Подобная атака нацелена на конкретного пользователя, а среди участников группы — боты, имитирующие действия реальных людей, чтобы создать иллюзию живого диалога», — объяснили в ведомстве.

В МВД посоветовали запретить добавление в незнакомые чаты, скрыть номер телефона и имя пользователя, а также ограничить доступ посторонних к фотографиям и видео профиля. Коды авторизации из сообщений нельзя передавать другим людям.

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Ранее МВД раскрыло любимые роли мошенников. Чаще всего злоумышленники называют себя правоохранителями, банковскими работниками, сотрудниками госпорталов, ЖКХ и соцзащиты.

Больше новостей о преступных схемах и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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