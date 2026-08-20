Почти без шансов: Эксперт назвал самый действенный метод защиты аккаунта на «Госуслугах» от аферистов

Главный способ защитить аккаунт на «Госуслугах» — включить двухфакторную авторизацию. Об этом рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По словам специалиста, именно дополнительное подтверждение входа позволяет почти полностью снизить риск взлома важных сервисов.

«Самое важное — это двухфакторная авторизация, когда, например, входите на те же «Госуслуги», это касается всех важных приложений. Это защита на 99 процентов», — цитирует Муртазина НСН.

Эксперт также напомнил, что пароли от настроек роутера и домашней Wi-Fi сети не должны совпадать. Если злоумышленник получит доступ к одному из них, это может создать дополнительные риски для пользователя.

Проверить, не подключился ли кто-то посторонний к домашнему интернету, можно через панель администратора роутера. В списке устройств не должно быть незнакомых гаджетов.

Если неизвестное подключение обнаружено, необходимо сменить пароль от сети и проверить настройки безопасности устройства.

Специалисты регулярно напоминают, что простые меры цифровой гигиены помогают защитить не только интернет, но и доступ к личным данным, банковским сервисам и государственным платформам.

Ранее в Волгограде и Уфе задержали 22 участников мошеннической схемы, связанной с доступом к чужим аккаунтам на «Госуслугах». По версии следствия, злоумышленники использовали персональные данные россиян, в том числе умерших людей, для оформления сим-карт и организации массовых мошеннических обзвонов. При обысках у фигурантов изъяли более 4,5 тысячи сим-карт.