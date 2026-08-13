На «Госуслугах» можно будет найти место на кладбище: сервис запустят в 21 регионе

На портале «Госуслуги» к декабрю 2026 года появятся сервисы по поиску и покупке мест захоронений в 21 регионе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственный паспорт цифровой трансформации Минцифры.

Для запуска планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ в Национальную систему пространственных данных. Это необходимо для предоставления 15 госуслуг в электронном виде.

На проект выделят 295,5 млн рублей. В Минцифры уточнили, что решение «Управление захоронениями» уже работает в шести регионах.

Ещё в 15 субъектах идёт активное внедрение. По словам представителя ведомства, сервис «упрощает и ускоряет доступ граждан к услугам в трудный период, снижает административную нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учёта мест захоронений и рынка похоронных услуг».

Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев считает, что цифровизация сократит число визитов в учреждения. «Единые реестры кладбищ, мест захоронений, разрешений и поставщиков услуг создают прослеживаемость решений», — заявил он.

По его словам, это снижает коррупционные риски и уменьшает пространство для неофициальной продажи мест. Однако глава похоронного дома «Журавли» Илья Болтунов настроен скептически.

Он отметил, что без реального посещения администрации кладбища не обойтись. «По сути теряется весь эффект от цифровизации, когда на кладбище будут также навязываться услуги, например, по копке могил втридорога», — пояснил Болтунов.

Эксперты указывают и на технические сложности: разрозненность данных, нехватку специалистов в муниципалитетах и сопротивление бизнеса, привыкшего работать в тени.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появился раздел психологической помощи для военных и семей. С военнослужащими работают психологи Минобороны России.