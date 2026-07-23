«Госуслуги» хотят превратить в цифровой хаб: Соцсеть, семейные чаты и бонусы внутри

Правительство обсуждает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, в рамках которой сервис может стать универсальной цифровой платформой. Об этом сообщили газете «Известия» два источника, участвующих в подготовке документа.

Одним из предложений стало создание собственной социальной сети внутри портала. Пользователям могут добавить ленту публикаций, а также возможность создавать тематические и локальные сообщества.

В новой концепции также рассматриваются семейные сервисы. Среди них — доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и оформление государственных услуг за близких или по их поручению.

Кроме того, на платформе может появиться единый раздел с культурными, спортивными, туристическими и волонтёрскими мероприятиями. Пользователи смогут создавать собственные события, приглашать участников и получать персональные рекомендации.

Разработчики также рассматривают систему достижений с бонусами и подарками от партнёров. В правительстве считают, что развитие «Госуслуг» должно привести к созданию единой цифровой экосистемы для граждан.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что одним из преимуществ портала является подтверждённая личность каждого пользователя. Это, по мнению представителей ведомства, позволяет создавать более безопасное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государственными структурами.

По данным газеты «Известий», стратегия рассчитана до 2035 года, однако первые изменения в работе платформы могут начать внедрять уже в ближайшие несколько лет.

А ранее депутаты от «Новых людей» предложили создать в приложениях «Госуслуги» и «МВД России» сервис «Безопасный маршрут» для добровольной передачи геолокации экстренным службам в опасной ситуации. Функция позволит пользователям делиться маршрутом и временем прибытия, выбрав один из сценариев, например «иду домой» или «нужна помощь».