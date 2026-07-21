Чтобы не платить по нормативу: «Госуслуги» напомнят о поверке водосчётчика

Россияне начали получать через «Госуслуги» уведомления о приближении срока поверки водосчётчиков. С мая по июль 2026 года пользователям направили более 500 тысяч таких напоминаний, сообщили в Минстрое РФ.

Сообщения формируются автоматически на основании сведений из ГИС ЖКХ. Они появляются в личном кабинете на портале, а также могут дублироваться на электронную почту собственника.

В уведомлении указываются данные прибора и срок очередной поверки. По ссылке можно перейти в приложение «Госуслуги Дом», оформить заявку в аккредитованную организацию либо сообщить, что сведения о счётчике указаны неверно.

«Новый механизм позволит собственникам своевременно получать напоминания через ЕПГУ, не пропускать сроки поверки и избежать начислений по среднему или нормативу вместо начислений по показаниям приборов учёта», — объяснил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

Своевременная поверка подтверждает, что прибор продолжает правильно учитывать расход воды. Если срок пропустить, показания могут перестать принимать, а сумма в квитанции будет рассчитываться не по фактическому потреблению.

При этом исправный счётчик не обязательно сразу менять: когда закончился только межповерочный интервал, достаточно обратиться в аккредитованную лабораторию. Ранее Life.ru подробно рассказывал, когда водосчётчику нужна поверка, а когда — полная замена, а также объяснял, как не переплатить за навязанные услуги.