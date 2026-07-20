Не передал показания — заплатил больше: что изменится для владельцев водосчётчиков

С 1 августа владельцам квартир с индивидуальными водосчётчиками придётся внимательнее следить за сроками поверки и передачей показаний. О новых требованиях в сфере ЖКХ рассказал «Царьграду» юрист Сергей Фоменко.

По его словам, регулярные задержки или просроченная поверка могут привести к расчёту платы по нормативу. При отказе допустить специалиста к прибору начисления произведут с повышающим коэффициентом. Проверить сведения можно в системе «Аршин» или паспорте оборудования.

Изменилась и структура квитанций: содержание общего имущества теперь отделено от текущего ремонта. Благодаря этому жильцы смогут подробнее видеть расходы на уборку, обслуживание общедомовых устройств и восстановительные работы.

Оплату необходимо вносить до 15-го числа следующего месяца, а платёжные документы должны приходить не позднее 5-го. Показания по-прежнему принимают с 20-го по 25-е число, при резком росте расхода могут запросить фотографию прибора.

Управляющие компании также обязаны самостоятельно учитывать перебои с горячей водой и отоплением, а затем корректировать начисления. В домах с оплатой тепла по фактическому потреблению летом соответствующей строки быть не должно.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали звонить дачникам под видом сотрудников энергосбыта и предлагать ускоренную поверку счётчиков онлайн. Получив код из СМС, злоумышленники разыгрывают историю со взломом «Госуслуг» и убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счёт».