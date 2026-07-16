Мошенники придумали новую схему с поверкой счётчиков для дачников

Мошенники начали обманывать дачников под предлогом ускоренной поверки счётчиков. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

По новой схеме злоумышленник звонит человеку и представляется сотрудником энергосбытовой компании. Он сообщает о плановой поверке приборов учёта и просит обеспечить доступ в квартиру.

Если собеседник говорит, что находится на даче и не может приехать к назначенному времени, лжеспециалист предлагает оформить ускоренную поверку онлайн. Во время разговора он просит назвать код из СМС, после чего прекращает общение.

Затем в схему включаются другие злоумышленники. Они представляются сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, сообщают о взломе аккаунта на «Госуслугах» и якобы оформленной доверенности на человека, связанного с террористической организацией.

После этого жертву убеждают снять накопления со счетов и перевести их на так называемый безопасный счёт. В результате человек передаёт деньги мошенникам.

В МВД напомнили, что нельзя сообщать посторонним коды из СМС. Сотрудники банков и представители силовых структур не запрашивают такие коды по телефону.

Ранее специалист Алексей Двилянский предупредил о новой схеме мошенников, которые звонят под видом настройки роутера и просят продиктовать код из СМС для доступа к личному кабинету, а затем могут предложить установить вредоносное ПО или открыть удалённый доступ. Он подчеркнул, что реальные провайдеры никогда не запрашивают коды подтверждения.