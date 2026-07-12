В Госдуме объяснили, за какие услуги ЖКХ можно не платить летом

Летом россияне могут законно сократить платежи за ЖКХ — прежде всего за счёт перерасчёта за отопление и горячую воду в период профилактики. Об этом РИА «Новости» напомнил депутат Госдумы Илья Вольфсон.

По его словам, если регион платит за отопление «по факту» (только в сезон), то с мая по сентябрь начислений быть не должно — так работает схема 1/7. Сейчас её используют более 70% регионов. При годовой разбивке (1/12) квитанции приходят, но в начале года УК обязана сделать корректировку, если зима была теплее нормы.

Вторая статья экономии — горячая вода во время летних отключений. По нормам срок отключения не должен превышать 14 дней. Если счётчика нет, УК обязана сделать перерасчёт автоматически.

«Если счётчика у вас нет, УК обязана сделать перерасчёт за эти две недели автоматически. Если этого не произошло – смело требуйте перерасчёт», — добавил парламентарий.

Ранее Life.ru сообщал, что пенсионеры могут экономить на ЖКХ двумя способами: льготы (скидки по статусу) и субсидии (по доходам). 50% компенсации положены инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» и другим категориям. Пенсионеры старше 70 лет получают возврат 50% взносов на капремонт, с 80 лет — 100%. Но если в квартире прописан работающий родственник, льготу могут не дать.