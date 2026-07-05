Дачники получат скидки на услуги ЖКХ. Как снизить выплаты за участок, дом и городскую квартиру Оглавление Как сэкономить на ЖКХ за дачу Как оформить перерасчёт за городскую квартиру Какие налоговые льготы могут получить пенсионеры У владельцев загородной недвижимости и дачников появилось несколько возможностей для законного снижения платежей. Как снизить выплаты за услуги ЖКХ на загородном участке и в квартире на время дачного сезона? 4 июля, 21:45 Дачники могут снизить выплаты за услуги ЖКХ. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как сэкономить на ЖКХ за дачу

На даче свобода манёвра в вопросах ЖКХ значительно выше, чем в городской квартире. Дело в том, что многие инженерные системы находятся в вашем распоряжении. Электроэнергия: установка многотарифного счётчика позволяет переносить работу энергоёмких приборов на ночные часы, когда тариф ниже. Переход на светодиодное освещение и отказ от старой техники также дают ощутимый эффект.

— Если у вас централизованное водоснабжение и вы много поливаете огород, рассмотрите возможность оборудования собственной скважины. Первоначальные вложения окупаются за несколько сезонов. Альтернатива — капельный полив, сбор дождевой воды и мульчирование почвы, — отметил Максим Лазовский.

Есть специальные тарифы для домов с электроотоплением: если ваш дачный дом не газифицирован и отапливается электричеством, вы можете претендовать на сезонный коэффициент и более выгодные диапазоны тарифов на электроэнергию. Для этого нужно подать в энергоснабжающую организацию документы, подтверждающие, что дом оформлен как жилое помещение, не газифицирован и оборудован электроотопительной установкой. Также есть «льготный сельский тариф» — если ваш дом зарегистрирован как жилой и находится в сельском населённом пункте.

Как оформить перерасчёт за городскую квартиру

Если вы уехали на дачу и не живёте в городе более 5 календарных дней подряд, вы имеете полное право сделать перерасчёт коммунальных платежей за квартиру. Это касается услуг, которые начисляются исходя из количества проживающих: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора.

— Важный нюанс: перерасчёт возможен, только если в квартире нет индивидуальных приборов учёта (счётчиков) по техническим причинам, подтверждённым актом. Если счётчики установлены, вы просто передаёте нулевые или минимальные показания. А вот за отопление, содержание жилья, капремонт и общедомовые нужды перерасчёт не делают — эти платежи не зависят от того, живёте вы в квартире или нет, — рассказал Максим Лазовский.

Чтобы оформить перерасчёт, нужно собрать подтверждающие документы. К ним могут относиться, например, справка от председателя СНТ о проживании на даче, проездные билеты, гостиничные чеки.

Затем нужно подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно до отъезда, во время отсутствия или в течение 30 дней после возвращения. Всё больше компаний принимают заявления дистанционно — через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом».

— Если УК отказывает, несмотря на наличие документов, смело обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию — практика показывает, что такие отказы признают необоснованными, — добавил Максим Лазовский.

Какие налоговые льготы могут получить пенсионеры

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество на один жилой дом и один земельный участок. Также не облагаются налогом хозпостройки (бани, сараи, теплицы на фундаменте) площадью не более 50 кв. м. Если объектов несколько, льгота применяется только к одному из них.

— Кроме того, если расходы на ЖКХ превышают определённый процент от дохода (в среднем по стране — 22%, в регионах может быть ниже), можно оформить субсидию. А в самом СНТ по решению общего собрания могут установить льготы по членским взносам для пенсионеров — стоит узнать у председателя, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева